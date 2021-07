PSG Mercato : L’arrivée de Paul Pogba déjà acquise pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 17:35

À un an de la fin de son engagement avec Manchester United, Paul Pogba pourrait changer d’air durant ce mercato estival. Placé dans le viseur du PSG, le milieu de terrain français pourrait effectivement rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino selon un consultant sportif.

Le PSG se rapproche des exigences du clan Paul Pogba

Après avoir bouclé les dossiers Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain se penche désormais sur Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le joueur de 28 ans n’est pas enclin à prolonger avec Manchester United, qui pourrait finalement le laisser partir dès cet été. Et selon les informations Foot Mercato, s’il devait quitter la Premier League, Pogba se rapproche déjà d’une destination : le PSG.

« Les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue », explique le site sportif. Une éventuelle arrivée qui réjouit d’ores et déjà Éric Di Meco.

Paul Pogba, priorité du PSG après Sergio Ramos ?

Pour l’ancien défenseur de l’AS Monaco, le PSG constitue une destination de premier choix pour le champion du monde 2010. Si le départ de Zinédine Zidane complique un transfert vers le Real Madrid, Pogba trouverait son bonheur dans la capitale française, dans un club qui peut lui permettre de disputer régulièrement la Ligue des Champions.

« Pogba a de grandes ambitions. Il est champion du monde, il a joué à la Juventus, il joue à Manchester United. Finalement, il n’a pas pu lutter avec les grands d’Europe en Ligue des Champions. Alors que le PSG, si. Pogba doit rentrer dans une équipe capable de gagner la C1 », a déclaré Éric Di Meco sur RMC Sport. Poursuivant, le consultant sportif avoue qu’à part le Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain de la Juventus de Turin n’a pas beaucoup de choix de qualité en dehors de l’équipe parisienne.

« Le Real, c’est compliqué avec le départ de Zidane, et sans trop de moyens. Le Barça, la même chose. Il reste le Bayern, Man City et Paris. Si d’autres portes s’ouvrent pour Pogba, ce sera des clubs du niveau de MU. Mais non ! Il doit aller dans une équipe capable de gagner la Champions. Où, à part Paris, tu veux qu’il aille ? C’est le moment pour lui d’y aller », a-t-il expliqué. La balle est donc dans le camp des dirigeants parisiens après la signature de Sergio Ramos.