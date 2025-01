Mercato PSG : Le Paris SG relance une alléchante piste à 0€

Le PSG n’a pas dit son dernier mot concernant un dossier très convoité en Europe sur le mercato. Alors que Joshua Kimmich arrive en fin de contrat en juin 2025 au Bayern Munich, le Paris SG pourrait tenter de le recruter gratuitement l’été prochain.

Mercato PSG : Joshua Kimmich, une opportunité à saisir pour le Paris SG

Joshua Kimmich, l’un des joueurs les plus polyvalents et expérimentés du football européen, pourrait quitter le Bayern Munich après dix années passées à l’Allianz Arena. En fin de contrat le 30 juin 2025, l’international allemand (29 ans) sera libre de s’engager avec un nouveau club dès cet été s’il ne prolonge pas avec les Bavarois.

Une aubaine que le PSG compte bien exploiter. Selon des informations relayées par Caught Offside, le PSG n’aurait jamais abandonné l’idée de recruter Kimmich. Identifié il y a plusieurs mois par Luis Campos, le directeur sportif du club, le joueur reste une cible prioritaire. Sa polyvalence, capable d’évoluer aussi bien en milieu de terrain qu’au poste de latéral droit, en fait un atout majeur pour renforcer l’effectif parisien.

Un transfert à 0€ dans le viseur du Paris SG

Le Paris Saint-Germain espère profiter de la situation contractuelle de Joshua Kimmich pour le débaucher gratuitement. Une opération financièrement très avantageuse, surtout pour un joueur de son calibre. Cependant, le club devra convaincre le milieu de terrain, qui pourrait être séduit par un nouveau défi après une décennie au Bayern.

Avec son expérience au plus haut niveau et son leadership, l’Allemand serait un renfort de taille pour Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait compter sur lui pour apporter de la stabilité et de la créativité au milieu de terrain, tout en offrant des solutions supplémentaires en défense.

Le PSG joue gros sur ce dossier, mais le jeu en vaut la chandelle. Si les négociations aboutissent, Kimmich pourrait bien devenir l’une des plus belles affaires du mercato parisien.