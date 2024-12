Coup de théâtre : Joshua Kimmich ouvre les bras au PSG !

Annoncé proche d’une prolongation avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich n’exclut désormais pas un départ libre en fin de saison. Une aubaine pour le PSG ? Explications.

Mercato PSG : Joshua Kimmich vers un départ du Bayern Munich ?

Joshua Kimmich, le milieu polyvalent du Bayern Munich depuis une décennie, pourrait quitter le club bavarois à la fin de la saison. Son contrat arrivant à échéance, de nombreux cadors européens, dont Manchester City, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, se sont montrés intéressés par le profil de l’international allemand.

Alors que le club bavarois fait tout pour le prolonger, le joueur de 29 ans pourrait finalement être tenté par de nouveaux challenges. En effet, au micro de Bild, Joshua Kimmich a très clairement affiché son envie de découvrir un nouveau championnat ou de rejoindre un projet sportif différent pour la suite de sa carrière.

« Tout le monde connaît ma situation. Pour moi, c’est une décision très importante. Je sais ce que j’ai au FC Bayern. Ma famille se sent très bien à Munich », a confié le protégé de Vincent Kompany avant de reconnaître qu’il pourrait se laisser convaincre par une nouvelle expérience loin de la Bundesliga. « D’un autre côté, vous avez aussi un certain plan de carrière en tête. Il faut faire la part des choses entre ce que l’on veut et où on veut aller », a ajouté Kimmich.

Une page de l’histoire moderne du Bayern Munich pourrait donc prochainement se tourner. Si le départ de l’ancien milieu défensif du RB Leipzig serait un coup dur pour le Bayern Munich, il ouvrirait de nouvelles perspectives pour les clubs intéressés, notamment le Paris Saint-Germain. À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté pour apporter plus de stabilité à son entrejeu, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, serait très intéressé par le profil de Kimmich.

Mais il faudra livrer bataille puisque Hansi Flick, le coach du Barça, qui a eu le joueur sous ses ordres au Bayern et en sélection, serait bien placé pour le récupérer en cas de départ l’été prochain. Manchester City de Pep Guardiola serait aussi sur les rangs dans ce dossier. Affaire à suivre…