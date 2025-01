ASSE Mercato : Cardona arrive, deux autres recrues en approche à Saint-Etienne

L’ASSE est sur le point d’officialiser la signature d’Irvin Cardona. Deux autres recrues devraient arriver à Saint-Etienne, dans la foulée de la signature de l’attaquant de 27 ans.

Mercato : Irvin Cardona arrivé à Saint-Etienne !

Irvin Cardona devrait renforcer l’ASSE dans les prochaines heures. Il serait arrivé dans le Forez afin d’y passer sa visite médicale ce lundi et de signer son contrat. D’après les informations de L’Équipe, la direction de l’AS Saint-Etienne met tout en œuvre pour boucler la transaction dans les 48 heures, afin de qualifier la première recrue hivernale stéphanoise pour le match contre le LOSC samedi.

Ognjen Mimovic attendu à Saint-Etienne cette semaine

En marge du dossier Irvin Cardona, l’ASSE a négocié le transfert d’Ognjen Mimovic, de l’Étoile Rouge de Belgrade. Selon les informations en provenance de Serbie, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour l’arrière latéral droit de 20 ans. Une transaction autour de 8,5 millions d’euros (bonus conmpris) est évoquée.

Son arrivée à Saint-Étienne devrait se concrétiser après le dernier match de poule de Ligue des champions, compétition à laquelle l’Étoile Rouge participe. La rencontre avec les Young Boys de Berne est prévue le mercredi 29 janvier.

ASSE : Négociations avancées pour Seyouba Cissé

Selon des informations relayées par des médias guinéens, l’ASSE serait également en négociations avancées pour Seyouba Cissé, un milieu de terrain de 23 ans évoluant au CD Leganés en Espagne. Kilmer Sports Ventures devra se montrer très convaincant dans les négociations pour l’international guinéen, car il s’agit d’un joueur important du club madrilène. Il a été titularisé à 17 reprises en 19 matchs disputés en Liga à ce stade de la saison.

De plus, Seyouba Cissé est sous contrat jusqu’à fin juin 2026 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 3 millions d’euros. En tout cas, la fin du mercato hivernal s’annonce très animée à l’AS Saint-Etienne. Pour rappel, le marché des transferts ferme ses portes le 3 février, soit dans une semaine.