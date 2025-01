Mercato ASSE : Irvin Cardona officialisé en début de semaine à Saint-Etienne

Irvin Cardona est sur le point de signer son grand retour à l’ASSE lors de ce mercato d’hiver. L’ancien attaquant brestois, en manque de temps de jeu à l’Espanyol, est attendu dans le Forez ce lundi pour passer sa visite médicale.

Mercato ASSE : Irvin Cardona, une priorité offensive pour Saint-Etienne

Actuellement 14ᵉ du classement de Ligue 1 et barragiste, l’ASSE doit impérativement étoffer son effectif pour assurer sa place parmi l’élite. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, les Stéphanois affichent un jeu plus séduisant, mais les lacunes offensives restent criantes. C’est dans ce contexte que Irvin Cardona, capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, a été identifié comme une priorité par la direction sportive.

L’attaquant français, âgé de 27 ans, connaît bien la Ligue 1 grâce à ses passages remarqués au Stade Brestois et très récemment à l’AS Saint-Etienne. En prêt chez les Verts la saison dernière, Irvin Cardona s’est illustré avec 9 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Son profil polyvalent et son expérience du championnat en font un atout précieux pour l’ASSE, qui espère dynamiser son attaque et convertir davantage d’occasions.

Une arrivée imminente à Saint-Etienne pour Irvin Cardona

Après des semaines de négociations, le dossier Irvin Cardona est en passe d’être finalisé. Mis à l’écart du groupe de l’Espanyol lors des deux dernières rencontres, son départ semblait inévitable. Selon L’Equipe, l’attaquant est attendu à Saint-Étienne ce dimanche soir et devrait passer sa visite médicale dès lundi à L’Étrat.

Le transfert devrait se conclure sous la forme d’un prêt, permettant à l’ASSE de limiter les risques financiers tout en bénéficiant immédiatement des qualités de Cardona. Si tout se passe comme prévu, l’attaquant pourrait être aligné dès samedi soir lors de la rencontre cruciale face à Lille.

Une première recrue hivernale pour relancer les Verts

L’arrivée d’Irvin Cardona marque un premier renfort dans un mercato hivernal stratégique pour les Stéphanois. Bien que des renforts à d’autres postes soient encore espérés, ce recrutement devrait redonner de l’élan aux Verts et satisfaire des supporters en attente de résultats. L’attaquant va tenter de se relancer après un but et une passe décisive en 16 matchs de Liga.

Avec ce retour dans le Forez, Cardona aura l’occasion de prouver qu’il peut être le fer de lance de l’attaque stéphanoise et contribuer à une mission maintien qui s’annonce périlleuse, mais réalisable. Une signature qui pourrait donner le ton pour la suite du mercato hivernal de l’ASSE.