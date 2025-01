Mercato PSG : Le Paris SG dégote un phénomène en Ligue 1

Le PSG pourrait réaliser un joli coup en Ligue 1 avant la fermeture du mercato hivernal. Le jeune milieu de terrain du RC Strasbourg, Andrey Santos, est sur les tablettes du Paris SG.

Mercato PSG : Andrey Santos dans le viseur du Paris SG

Après avoir bouclé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, les dirigeants du PSG ciblent une nouvelle pépite pour renforcer l’entrejeu de l’équipe. Andrey Santos, le milieu de terrain du RC Strasbourg, suscite l’intérêt du Paris SG.

En pleine forme cette saison sous les couleurs du RC Strasbourg, Andrey Santos attise les convoitises en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain brésilien, prêté par Chelsea lors du dernier mercato estival, a déjà inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matchs avec les Alsaciens, des statistiques impressionnantes pour un milieu de terrain.

Selon les informations de PSGInside-Actus, Luis Campos et Luis Enrique seraient tous deux séduits par le profil d’Andrey Santos. Le Brésilien, âgé de 20 ans seulement, est considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste.

Cependant, le Paris SG n’est pas seul sur ce dossier. Le FC Barcelone et la Juventus seraient également intéressés par le profil d’Andrey Santos. De plus, Chelsea, qui a déboursé 12,5 millions d’euros pour le recruter en janvier 2023, croit fermement en son potentiel et pourrait tenter de le conserver. Les Blues envisageraient même de prolonger son contrat, qui expire en juin 2030, afin de le rapatrier.

Pour s’attacher les services d’Andrey Santos, le PSG devra donc débourser une somme importante. Transfermarkt évalue le joueur à 25 millions d’euros, mais son prix pourrait être bien supérieur au vu de son potentiel et de l’intérêt qu’il suscite.