Mercato : L’OL bouleversé, un nouveau coach attendu à Marseille

Le changement annoncé à l’OL aurait-il des répercussions à Marseille ? Suite au limogeage de Pierre Sage, Paulo Fonseca est pressenti pour le remplacer. Le Portugais pourrait faire ses débuts lors du choc contre l’OM.

Mercato : Paulo Fonseca, le favori pour remplacer Pierre Sage à l’OL

Un coup de tonnerre a retenti ce mardi à l’Olympique Lyonnais avec l’éviction de Pierre Sage de son poste d’entraîneur. Une décision radicale prise par John Textor, le propriétaire américain du club, qui n’a pas été convaincu par les récents résultats des Gones, malgré une qualification quasi assurée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Suite à ce limogeage, des rumeurs envoient Paulo Fonseca sur le banc de l’OL. L’ancien entraîneur de l’AS Rome et de l’AC Milan est présent comme le grand favori pour succéder à Pierre Sage. Libre depuis son départ de Milan en décembre dernier, le technicien portugais pourrait rapidement signer un contrat avec l’OL.

Un baptême du feu à Marseille ?

D’ailleurs, le calendrier pourrait offrir à Paulo Fonseca un baptême du feu des plus intéressants. En effet, le futur entraîneur de l’OL se déplacera à Marseille dimanche prochain pour son premier match à la tête de l’équipe lyonnaise. Un déplacement qui revêt une saveur particulière puisque l’OM avait tenté de recruter le coach portugais l’été dernier, avant de finalement opter pour Roberto De Zerbi.

Cet Olympico pourrait ainsi donner le ton pour la suite de la saison des deux clubs et marquer le début d’une nouvelle ère pour l’OL. Toutefois, rien n’est encore signé pour une éventuelle arrivée de Paulo Fonseca à Lyon. Et de son côté, l’Olympique de Marseille se prépare activement pour ce choc tant attendu au Vélodrome. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi sont déterminés à renouer à la victoire à domicile et se relancer dans la course au titre.