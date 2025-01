Mercato ASSE : Quelles sont les prochaines recrues de Saint-Etienne après Irvin Cardona ?

Après le retour d’Irvin Cardona à l’ASSE, le club attend encore au moins deux nouveaux joueurs pour boucler le mercato hivernal. Voici un point sur les pistes stéphanoises les plus récentes et les plus chaudes.

Mercato : Cardona de retour à Saint-Etienne comme le messie !

L’ASSE a enregistré l’arrivée de sa première recrue cet hiver. Irvin Cardona est revenu à Saint-Etienne, six mois après son départ et la montée des Verts en Ligue 1.

Comme en janvier 2024, il retrouve l’équipe stéphanoise en difficulté. Cette fois, la situation est plus critique ! Les Verts sont menacés de relégation. Après 19 journées de championnat, ils n’ont qu’un petit point de plus que le Stade Rennais, qui est en position de barragiste, et trois de plus que le Montpellier HSC, premier relégable en Ligue 2.

L’attaquant de 27 ans avait contribué au retour de l’ASSE dans l’élite en inscrivant 10 buts et en délivrant 3 passes décisives en 22 matchs disputés dans la deuxième moitié de la saison dernière en Ligue 2.

Cette fois, il est appelé en renfort pour aider l’équipe stéphanoise à assurer son maintien. « Je vais tout faire pour être performant individuellement pour qu’on arrive à se maintenir collectivement », a déclaré le buteur, dans la foulée de l’officialisation de son retour dans le Forez.

ASSE : Ognjen Mimovic attendu après la Ligue des champions

Après l’arrivée d’Irvin Cardona, les supporters de Saint-Étienne sont impatients de découvrir les autres recrues. Deux autres renforts au moins devraient suivre le Français chez les Verts.

Les responsables du recrutement du groupe Kilmer Sports Ventures auraient déjà bouclé le transfert d’Ognjen Mimovic, un arrière latéral droit, évoluant à l’Étoile Rouge de Belgrade. Son transfert aurait été conclu autour de cinq millions d’euros, hors bonus.

Si les informations du médi serbe Mozzart Sport, consolidées par Le Progrès, se confirment, le défenseur de 20 ans devrait rejoindre l’ASSE cette semaine, après le dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions, mercredi soir.

Mercato : Noé Lebreton pousse pour rejoindre les Verts

Une autre promesse évoluant en Ligue 2, Noé Lebreton (20 ans), est annoncée vers le Forez. La direction stéphanoise aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le milieu défensif du SM Caen. Ce dernier tenterait de convaincre le club normand de le laisser rejoindre Saint-Etienne avant la fermeture du marché des transferts, le 3 février. Quant à KSV, il a encore six jours pour trouver un terrain d’entente avec les dirigeants caennais.

ASSE : Un intérêt pour Seyouba Cissé du CD Leganés

Lundi, les rumeurs du mercato ont fait état de négociations avancées avec le CD Leganés, en Liga espagnole, en vue du transfert de Seyouba Cissé. Le milieu de terrain de 23 ans est un international guinéen, mais également un taulier du club madrilène. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Quant à sa valeur sur le marché des transferts, elle est estimée à 3 millions d’euros.

Saint-Etienne passe à l’offensive pour Mahmoud Jaber : Une offre transmise au Maccabi Haïfa

Dans la nuit de lundi, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que l’ASSE a transmis une offre concrète au Maccabi Haïfa pour recruter Mahmoud Jaber, milieu de terrain de 25 ans sous contrat jusqu’en juin 2027. Un accord serait trouvé pour que l’international israélien (10 sélections) renforce l’équipe des Verts cet hiver.

Evidemment, le club ligérien espère conclure deux signatures parmi ces nombreuses pistes.