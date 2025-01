Même si le nouvel entraîneur Eirik Horneland n’exige rien de particulier, les dirigeants de l’ASSE multiplient les efforts pour renforcer son équipe avant la fermeture du mercato hivernal. Un crack de Ligue 2 pourrait ainsi débarquer à Saint-Étienne dans les jours à venir.

ASSE Mercato : Saint-Étienne veut renforcer son milieu en Ligue 2

Les dirigeants de l’ASSE font le forcing pour recruter un milieu de terrain du SM Caen, avant la fermeture du mercato d’hiver le 3 février. Depuis que son profil a été identifié grâce à l’analyse de données, Noé Lebreton est devenu une priorité pour l’AS Saint-Étienne, qui veut absolument le recruter cet hiver.

Doté d’un talent précoce, le milieu de terrain récupérateur de Caen possède un profil (capable d’évoluer aux postes de numéro 6 ou 8) qui plaît énormément dans le Forez. Après s’être fait refoulé avec une première offre d’achat ferme pour l’international français des moins de 20 ans, l’actuel 15e de Ligue 1 serait rapidement revenu à la charge.

En difficulté en bas du classement de Ligue 2, le club de Kylian Mbappé ne souhaite pas se séparer d’un joueur talentueux comme Noé Lebreton, qui apporte une réelle plus-value au milieu de terrain et représente l’avenir du club. Mais le principal concerné aurait donné son accord à l’ASSE pour un transfert cet hiver. Ce qui pourrait accélérer les choses dans ce dossier.

Mathieu Cafaro échangé contre Noé Lebreton ?

Depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Étienne tente de recruter le prometteur milieu défensif de 20 ans, Noé Lebreton. Bien que les deux clubs n’aient pas encore trouvé d’accord, les dirigeants stéphanois auraient déjà obtenu l’aval du joueur.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs caennais, le natif de La Haye-Pesnel aimerait évoluer en Ligue 1 et aurait manifesté son désir de rejoindre les Verts, selon les informations de Livefoot, qui précise que seul un accord entre les deux clubs reste à conclure, et c’est là que les négociations achoppent.

⏳ L’ASSE reste déterminée à recruter Noé Lebreton et compte sur la volonté du joueur de rejoindre le Forez pour faire pencher la balance en faveur d’un accord avant le 3 février.



Un bras de fer s’engagerait alors que le mercato hivernal entre dans sa dernière semaine. Toujours selon la même source, pour convaincre le SM Caen de laisser partir Lebreton, l’ASSE pourrait inclure un joueur de son effectif dans la transaction. Le nom de Mathieu Cafaro serait cité. Affaire à suivre…