Le week-end dernier, face au Toulouse FC, Othmane Maamma a marqué son premier but de la saison en Ligue 1, offrant une précieuse victoire (2-1) au Montpellier HSC. L’ailier droit marocain a partagé sa satisfaction au micro du média officiel du club, affirmant son ambition de poursuivre sur cette dynamique positive.

Othmane Maamma : « Marquer, ça fait du bien pour la confiance »

Lors de cette rencontre décisive, Othmane Maamma a inscrit le second but montpelliérain. Un moment fort qui, selon lui, a renforcé sa confiance et celle de l’équipe : « Ça fait plaisir de marquer, pour la confiance. On a tout donné aujourd’hui grâce à l’effort collectif. Le travail paie, et cette victoire fait vraiment du bien. Le plus important reste le groupe : on est soudés, et c’est essentiel. Marquer pour l’équipe, c’est vraiment satisfaisant. »

Ce succès face au Toulouse FC permet au Montpellier HSC de sortir de la dernière place en Ligue 1, après des performances encourageantes mais frustrantes contre des équipes comme l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco.

Montpellier HSC : Othmane Maamma déterminé à continuer sur sa lancée 3

Une victoire cruciale après des résultats mitigés

Othmane Maamma est revenu sur l’importance de cette victoire, notamment après les points perdus à Lyon : « On avait du mal à concrétiser nos bonnes performances. À Lyon, on a produit un bon match, mais le résultat n’a pas suivi. Contre Monaco, c’était pareil. Cette fois, on devait passer un cap, et c’est ce qu’on a fait contre Toulouse. »

Malgré cette bouffée d’air frais, le Montpellier HSC reste engagé dans la lutte pour le maintien. L’ailier marocain appelle à maintenir cette dynamique dès la prochaine rencontre : « Il faut continuer sur cette lancée dès vendredi à la réception de Lens. »