Stuttgart – PSG : Luis Enrique répond cash à Sébastien Hoeness

Arrivé à Stuttgart ce mardi en vue du match de mercredi soir contre les hommes de Sébastien Hoeness, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu à la sortie de son homologue du club allemand.

Stuttgart – PSG : Sébastian Hoeness ne compte pas « jouer pour un match nul »

Ce mercredi, à 21 heures, le VfB Stuttgart recevra le Paris Saint-Germain affrontera à la Mercedes-Benz Arena pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Si un match nul suffit au bonheur des deux équipes pour assurer leur qualification pour le tour suivant, le coach de la formation allemande ne compte pas s’inscrire dans ce schéma.

« Pour moi, le PSG est une équipe de football d’une qualité exceptionnelle. Ils ont démontré leur capacité à dominer leurs matches. C’est une équipe très forte. Nous avons une tâche immense devant nous. Je ne saurais pas jouer pour le match nul. Nous voulons nous préparer au mieux et jouer notre jeu.

Contre un adversaire comme celui-là, il faudra endurer leur jeu parfois. Tout le reste n’a pas d’importance », a déclaré Sebastian Hoeness lors de sa conférence de presse, ce mardi. Et cela tombe bien puisque Luis Enrique entend, lui aussi, jouer crânement ce match.

Luis Enrique : « On va essayer de gagner ce match »

Après Sébastien Hoeness, coach de Stuttgart, Luis Enrique s’est présenté devant les médias pour évoquer leur choc de demain soir en Ligue des Champions. À l’instar de son homologue allemand, l’entraîneur du PSG refuse aussi de faire des calculs à la Mercedes-Benz Arena. Après le succès face à Manchester City, le technicien espagnol veut poursuivre sur la même lancée et souhaite revenir de Stuttgart avec une victoire.

« Jouer le match nul demain ? L’expérience me dit que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, l’ambition et l’engagement ne sont pas les mêmes. Donc je ne suis pas là pour ça, je ne veux pas spéculer et on va essayer de gagner ce match pour améliorer notre nombre de points et donc notre classement », a expliqué Luis Enrique.