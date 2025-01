Ligue des Champions : Le coach de Stuttgart lance un avertissement au PSG

Ce mercredi, le PSG sera face au VfB Stuttgart à l’occasion de la huitième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. À la veille de ce match crucial pour la qualification au tour suivant de la compétition européenne, l’entraîneur du club allemand a livré ses impressions.

Stuttgart – PSG : Le match nul qui arrange tout le monde

Ce mercredi, le PSG affrontera Stuttgart dans un match crucial pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les calculs sont serrés et un match nul pourrait arranger les deux équipes. De nombreux observateurs se demandent si les deux équipes ne seraient pas tentées de sécuriser un point plutôt que de prendre des risques.

Un match nul pourrait en effet assurer la qualification du PSG et quasiment celle de Stuttgart. Cette hypothèse alimente les débats et suscite de nombreuses interrogations. Pourtant, les deux équipes ont catégoriquement écarté tout arrangement. D’après les informations obtenues par L’Équipe, le Paris SG privilégie clairement la victoire pour marquer les esprits et ne pas laisser planer le moindre doute sur ses ambitions.

De son côté, Stuttgart, par la voix de son directeur sportif, Fabian Wohlgemuth, a affirmé que l’équipe resterait fidèle à son style de jeu et se concentrerait sur les trois points. « Un accord entre les deux clubs ? La question est osée », a déclaré le dirigeant allemand dans des propos relayés par L’Équipe, avant d’ajouter : « nous ne savons pas jouer pour le nul. Il est hors de question de dénaturer notre jeu. »

Malgré les spéculations, les deux équipes abordent cette rencontre décisive avec une ambition commune : la qualification. Une tendance confirmée par l’entraîneur de Stuttgart.

Sebastian Hoeness prévient le PSG : « Je ne saurais pas jouer pour le match nul »

Avant d’affronter le PSG, Sebastian Hoeness, l’entraîneur de Stuttgart, a exprimé une grande prudence face au potentiel de l’équipe de Luis Enrique. « Pour moi, le PSG est une équipe de football d’une qualité exceptionnelle. Ils ont démontré leur capacité à dominer leurs matches. C’est une équipe très forte. Nous avons une tâche immense devant nous », a prévenu le technicien allemand lors de la conférence de presse de ce mardi.

Pour autant, Hoeness ne se présente pas en victime résignée et assure que Stuttgart ne jouera pas pour un nul face au Paris Saint-Germain. « Je ne saurais pas jouer pour le match nul. Nous voulons nous préparer au mieux et jouer notre jeu. Contre un adversaire comme celui-là, il faudra endurer leur jeu parfois. Tout le reste n’a pas d’importance », a expliqué l’ancien entraîneur de l’équipe réserve du Bayern Munich.