Mercato RC Lens : Juma Bah au RCL, son agent dénonce une situation absurde

Le RC Lens a officialisé l’arrivée de Juma Bah, défenseur prometteur de 18 ans, en provenance de Manchester City. Cependant, ce transfert, impliquant le Real Valladolid, a déclenché une vive polémique. L’agent du joueur dénonce une situation « absurde et irréelle ».

Mercato RC Lens : Juma Bah, une arrivée au RCL qui fait parler

Le RC Lens a renforcé sa défense au cours de ce mercato avec le recrutement de Juma Bah, un joueur athlétique de 1m95, connu pour sa domination dans les airs et son engagement dans les duels. Prêté jusqu’en juin 2025 par Manchester City, le jeune Sierra-Léonais vient remplacer Abdukodir Khusanov, transféré à Manchester City.

Mais si son talent est indéniable, les conditions de son départ du Real Valladolid ont fait couler beaucoup d’encre. En effet, Juma Bah a activé sa clause libératoire de 6 millions d’euros, avec le soutien de Manchester City, pour se libérer de son contrat avec le club espagnol.

Il s’agit d’une démarche légale en Liga, mais qui a provoqué la colère de Valladolid. Le club espagnol a publié un communiqué accusant le clan du joueur d’un comportement éthiquement discutable.

L’agent de Juma Bah monte au créneau

Face aux accusations de Valladolid, Patrick Mörk, l’agent de Juma Bah, a répondu fermement dans un communiqué relayé par Relevo. Il dénonce une situation « absurde, irréelle et dénuée de sens » orchestrée par le club espagnol. Selon lui, Valladolid était pleinement informé des démarches concernant la clause libératoire et aurait même encouragé cette possibilité pour obtenir un retour économique.

« Conformément à cette mission, j’ai présenté plusieurs offres avant l’ouverture de ce marché des transferts. Certains clubs ont proposé encore plus que le prix fixé par la clause, mais le Real Valladolid n’a accepté aucune offre. L’un de ces clubs a manifesté un intérêt particulier pour Juma Bah et, après avoir tenté une négociation amicale, a décidé, volontairement, consciemment et en analysant la situation dans son ensemble, de payer le prix de la clause de rupture pour libérer le joueur de son contrat avec Real Valladolid », a-t-il expliqué.

Patrick Mörk précise également qu’il a agi dans le strict respect de la légalité et des normes éthiques. Il accuse le Real Valladolid de mensonges et de diffamation, tout en menaçant d’entreprendre des actions judiciaires. « Compte tenu de ces actions, j’envisagerai, le cas échéant, l’exercice de toutes actions judiciaires nécessaires et appropriées au jugement de mes avocats », a lancé l’agent de Juma Bah.

Un départ dans un contexte tendu

Cette polémique illustre les tensions entre clubs lorsqu’il s’agit de jeunes talents prometteurs. Si le Racing Club de Lens se réjouit de l’arrivée de Juma Bah pour renforcer son secteur défensif, la guerre entre le clan du joueur et le Real Valladolid ne semble pas près de s’apaiser.

Pour les Sang et Or, l’objectif sera désormais de mettre ces turbulences de côté et de permettre à Juma Bah de s’intégrer rapidement dans l’effectif. Cependant, cette affaire laisse un arrière-goût amer pour Valladolid, qui voit partir un jeune joueur dans des conditions qu’il juge contestables. Le feuilleton juridique pourrait bien se poursuivre dans les semaines à venir.