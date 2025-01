Stade Rennais Mercato : Amine Gouiri ouvre la porte à l’OM, le dossier relancé

Malgré une première offre déclinée par le Stade Rennais, l’OM n’a pas oublié Amine Gouiri. L’attaquant algérien serait enclin à rejoindre Marseille, ce qui relance le dossier cette fin de mercato.

Stade Rennais Mercato : L’OM prêt à augmenter son offre pour Amine Gouiri

Le dossier Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille prend un nouveau tournant. Après un premier refus de la part du Stade Rennais, les dirigeants phocéens reviennent à la charge pour l’attaquant algérien. Initialement, l’OM avait proposé un échange incluant Ismaël Koné, mais les Bretons avaient décliné l’offre.

Ce refus avait jeté un sérieux coup de froid sur ce dossier, d’autant plus que l’Olympique de Marseille se tourne vers d’autres pour renforcer son attaque. Cependant, face à la volonté d’Amine Gouiri de quitter la Bretagne, les dirigeants marseillais ont relancé les négociations.

Foot Mercato assure en effet qu’une nouvelle offre a été formulée par l’OM : un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros. Si cette proposition a été jugée insuffisante par le SRFC, les Olympiens ne désespèrent pas et devraient revoir leur offre à la hausse pour Amine Gouiri.

Roberto De Zerbi insiste pour son transfert à Marseille

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, est un fervent admirateur du profil d’Amine Gouiri et aimerait le voir rejoindre son équipe cet hiver. Le technicien italien estime que l’Algérien apporterait un plus indéniable à son attaque et compenserait le départ d’Elye Wahi.

Certes, le dossier Gouiri est loin d’être bouclé, mais les négociations entre les deux clubs devraient se poursuivent dans les jours à venir en vue de trouver un accord avant la fermture du mercato. La balle est désormais dans le camp du Stade Rennais, qui devra décider s’il acceptera la nouvelle offre de l’OM ou s’il préfère conserver son attaquant pour la suite de la saison.