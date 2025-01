Mercato : L’OM propose un échange inattendu pour Amine Gouiri !

En quête du successeur d’Elye Wahi, l’OM est entré en négociation avec le Stade Rennais pour s’offrir Amine Gouiri. Et un échange ubuesque se prépare entre les deux écuries.

Mercato : L’OM négocie avec le Stade Rennais pour Amine Gouiri

Le départ d’Elye Wahi vers Francfort contraint l’Olympique de Marseille à se renforcer en attaque. Après avoir exploré plusieurs pistes ambitieuses, notamment celles menant à Santiago Giménez ou encore Marcus Rashford, le club phocéen se tourne vers une cible inattendue : Amine Gouiri.

L’Équipe assure que les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec le Stade Rennais pour s’attacher les services de l’international algérien durant ce mercato. Amine Gouiri, même s’il n’est pas un avant-centre de formation, pourrait apporter une solution intéressante à l’OM. Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs correspondrait aux besoins de Roberto De Zerbi.

Ismaël Koné inclus dans le deal

De plus, un prêt de six mois permettrait au club l’OM de tester le joueur avant de s’engager sur le long terme. L’idée d’un échange entre Amine Gouiri et Ismaël Koné, dont le départ de l’OM, est acté, a été évoquée entre les deux écuries. Sauf que le SRFC se montre réticent à ce deal. Malgré un premier refus, les discussions se poursuivent entre les deux clubs en vue trouver un accord avant la fermeture du mercato.

🔄Discussions en cours entre l’OM et Rennes pour Amine Gouiri.

Ismaël Koné plaît aux dirigeants bretons, l’OM a donc proposé deux prêts, ce que Rennes a refusé. Les discussions vont se poursuivre pour trouver un accord. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/T9c7S96BkO — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 24, 2025

Cette piste témoigne de l’ambition de l’OM de se renforcer malgré les contraintes du mercato hivernal. Les dirigeants marseillais cherchent à trouver un buteur capable d’apporter un plus à l’équipe et de combler le vide laissé par le départ d’Elye Wahi. Si les négociations aboutissent, Amine Gouiri pourrait bien connaître un nouveau challenge à Marseille.