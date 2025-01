Mercato Stade Rennais : Le SRFC en danger pour Chuba Akpom

Courtisé par le Stade Rennais et d’autres formations de Ligue 1, Chuba Akpom pourrait finalement ne pas poser ses valises en France. C’est en Angleterre qu’il pourrait rebondir.

Mercato Stade Rennais : Chuba Akpom veut snober le SRFC

Depuis quelques semaines, Chuba Akpom est annoncé comme une piste sérieuse pour le Stade Rennais et d’autres clubs de Ligue 1, dont le LOSC et le RC Lens et l’ASSE. Les dirigeants bretons sont à la recherche d’un attaquant de pointe pour renforcer leur secteur offensif et améliorer leur classement en Ligue 1.

Selon Foot Mercato, le nom de Chuba Akpom, prolifique buteur de l’Ajax Amsterdam, revient dans les couloirs du Roazhon Park. Malgré un temps de jeu conséquent aux Pays-Bas, l’ancien Gunner envisage de relever un nouveau défi et serait ouvert à un prêt pendant ce mercato hivernal. L’attaquant anglais a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 31 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Ajax Amsterdam cette saison. Mais cette piste pourrait échapper au SRFC.

Foot Mercato fait le point sur le dossier et indique que Chuba Akpom se rapproche d’un retour en Championship. L’Anglais suscite l’intérêt de Sunderland. Les Black Cats, actuellement quatrièmes de Championship, seraient en pole position pour s’offrir les services de l’ancien buteur de Middlesbrough. Cette formation anglaise prépare une offre alléchante pour le joueur.

Prêté par Arsenal à plusieurs reprises en Angleterre, notamment à Hull City et à Brighton, Chuba Akpom avait explosé lors de la saison 2022-2023 sous les couleurs de Middlesbrough. Ses performances avaient d’ailleurs attiré les convoitises de l’Ajax Amsterdam, qui avait déboursé 12,3 millions d’euros pour s’attacher ses services en août 2023. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 8 millions d’euros.