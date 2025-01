Toulouse FC : Carles Martinez Novell reste évasif sur le mercato hivernal

Le mercato hivernal reste calme dans les bureaux du Toulouse FC. Jusqu’à présent, le club violet n’a pas réalisé de gros mouvements sur le marché des transferts. Interrogé sur la situation, l’entraîneur Carles Martinez Novell s’est montré évasif.

Carles Martinez Novell n’écarte aucune possibilité pour le mercato

Carles Martinez Novell ne s’attend pas à un grand mercato hivernal. Bien que le club traverse une période de résultats mitigés, le technicien espagnol reste serein et continue de faire confiance à son effectif. C’est pourquoi le Toulouse FC fait partie des clubs de Ligue 1 encore discrets sur le marché des transferts.Lorsqu’on l’interroge sur d’éventuelles arrivées, l’entraîneur ne formule aucune attente particulière, mais reste ouvert à des renforts si l’opportunité se présente :

« Honnêtement, je suis content de ce que nous avons. Si le club pense que nous pouvons nous renforcer, je suis évidemment très ouvert à l’idée d’accueillir des joueurs qui apporteront plus de concurrence. En tant qu’entraîneur, on en veut toujours plus. Si nous signons quelqu’un, ce sera peut-être pour le mieux. »

Plutôt que de se focaliser sur d’éventuelles recrues, l’entraîneur de 40 ans préfère miser sur ses joueurs actuels : « Mais le plus important maintenant, c’est de se concentrer sur ce que nous pouvons faire avec les joueurs présents. J’ai le sentiment que cette équipe donne tout depuis le début de la saison. »

Pour rappel, le Toulouse FC n’a pas encore recruté de nouveaux joueurs cet hiver. En revanche, le club a récupéré Kjetil Haug et Noah Lahmadi, de retour de prêt. Côté départs, Oliver Zandén a rejoint la Suède, tandis qu’Alex Dominguez a été prêté à Eibar, avec une option d’achat.