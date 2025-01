ASSE : Irvin Cardona à Saint-Etienne, les coulisses d’un retour plein d’espoir

Irvin Cardona est de retour à l’ASSE après un passage en demi-teinte à l’Espanyol Barcelone. L’attaquant français a choisi de revenir dans le Forez, un choix motivé par plusieurs raisons qu’il a lui-même évoquées.

ASSE : Irvin Cardona, un retour très attendu à Saint-Etienne

Le retour de Irvin Cardona à l’ASSE était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais il aura fallu des négociations entre trois clubs, Augsbourg, l’Espanyol Barcelone et Saint-Étienne, pour que l’opération aboutisse. Finalement, l’attaquant de 26 ans retrouve le club qui l’avait accueilli en prêt la saison dernière.

Un passage fructueux puisqu’il a aidé les Verts à revenir en Ligue 1 grâce à ses 9 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Lors de son premier entraînement à l’Étrat, l’émotion était palpable.

Devant un public venu en nombre, Cardona a pu ressentir l’engouement des supporters stéphanois, ravis de revoir l’un des artisans de la montée en Ligue 1 la saison passée. Après la séance, il a pris le temps d’échanger avec les fans et de signer des autographes, preuve de son attachement au club.

Une envie de revenir à Saint-Etienne plus forte que tout pour Cardona

Irvin Cardona ne cache pas son enthousiasme à l’idée de porter à nouveau le maillot vert. « J’attendais ça, ça fait quelques jours qu’on discutait avec le club », a-t-il confié aux médias. Son expérience à l’Espanyol Barcelone n’a pas été à la hauteur de ses attentes, et le joueur avait à cœur de retrouver un environnement où il se sent pleinement épanoui.

« Mes coéquipiers, les supporters, le stade… tout ça m’a manqué », explique celui qui n’a inscrit qu’un but pour une passe décisive en 16 en Liga. Son passage précédent à l’ASSE lui a laissé un souvenir fort, notamment grâce à la ferveur du public et à l’esprit collectif qui règne au sein du club. Ce lien affectif a clairement pesé dans la décision de Irvin Cardona de revenir.

S’intégrer rapidement dans le projet de Horneland

Sous les ordres du nouvel entraîneur Eirik Horneland, l’AS Saint-Etienne a évolué tactiquement cette saison. Conscient de la nécessité de s’adapter rapidement, Cardona ne laisse rien au hasard. « Je vais faire de la vidéo cet après-midi pour voir les principes qu’il met en place », a-t-il déclaré, soulignant son professionnalisme et son envie d’être opérationnel au plus vite.

Déjà très apprécié du vestiaire et des supporters, Cardona pourrait rapidement devenir un élément clé du dispositif stéphanois. Son dynamisme, son engagement et son sens du but seront des atouts précieux pour une équipe qui vise à jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Avec ce retour, Saint-Étienne retrouve un visage familier et un joueur motivé à briller sous le maillot vert. Un renfort qui pourrait bien être l’une des meilleures nouvelles de ce mercato pour l’ASSE.