Mercato OM : Après Elye Wahi, une tendance se confirme à Marseille

Le départ d’Elye Wahi pour l’Eintracht Francfort après seulement six mois à l’OM illustre une difficulté récurrente pour les jeunes attaquants à Marseille. Ancien joueur du club, Bafétimbi Gomis a réagi en soulignant la pression particulière qui entoure le poste d’attaquant à l’OM.

Mercato OM : Elye Wahi, un pari raté à Marseille

Recruté l’été dernier pour se relancer après une saison mitigée au RC Lens, Elye Wahi n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot marseillais. Son manque d’efficacité et les attentes élevées autour de lui ont rendu son adaptation compliquée. En 13 matchs disputés à l’OM, le buteur de 22 ans n’a marqué qu’à 3 reprises pour une passe décisive.

Face à cette situation, l’attaquant a préféré rebondir en Bundesliga, un championnat réputé pour offrir plus d’espace et de confiance aux jeunes talents. Le cas Elye Wahi n’est pas une première à l’OM. Ces dernières années, plusieurs attaquants prometteurs ont peiné à s’épanouir sous la pression du Vélodrome, confirmant une tendance préoccupante.

Gomis comprend Wahi et alerte sur la pression marseillaise

Interrogé sur ce départ précipité, Bafétimbi Gomis, ancien buteur de l’OM, s’est montré compréhensif. « Wahi est un jeune joueur qui a fait le choix de partir pour se relancer. Je le comprends, je lui souhaite le meilleur », a-t-il déclaré. Mais selon lui, le problème dépasse le seul cas de Wahi. « Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier attaquant à rencontrer des difficultés »; a poursuivi l’ancien international français, qui va encore un peu plus loin dans sa logique.

« L’OM est un club unique, à part, il y a une pression particulière. Être attaquant de l’OM n’est pas donné à tout le monde. Il faut du caractère, mais surtout de l’abnégation et de la persévérance », a ajouté Bafétimbi Gomis dans une interview accordée à La Provence. Les exigences du public marseillais et l’environnement parfois hostile du club compliquent l’intégration des jeunes joueurs offensifs.

Lilian Brassier et d’autres avant Elye Wahi en ont également fait l’expérience. L’OM est un club où la patience est limitée, et où les attaquants doivent immédiatement prouver leur valeur sous peine d’être poussés vers la sortie. Le départ de Wahi pourrait n’être que le début d’une vague d’autres départs dans les mois à venir. Pour espérer réussir à Marseille, un attaquant doit non seulement avoir du talent, mais aussi une force mentale à toute épreuve.