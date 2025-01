Mercato OM : Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, c’est officiel !

Elye Wahi à l’OM, c’est officiellement terminé au cours de ce mercato hivernal. Le jeune attaquant rejoint l’Eintracht Francfort où il s’est engagé pour les cinq prochaines années.

Mercato OM : Marseille et Elye Wahi se séparent déjà

Arrivé l’été dernier, Elye Wahi ne fera finalement pas long feu à Marseille. L’OM a annoncé son départ ce vendredi 25 janvier pour l’Eintracht Francfort. L’attaquant international français U23 a signé son contrat après sa visite médicale ce vendredi jusqu’en 2030 et portera le numéro 17. Sous les couleurs phocéennes, il n’a jamais su répondre aux attentes.

En 13 matchs disputés, il n’aura marqué que 3 buts pour une passe décisive. L’arrivée de Wahi en Bundesliga lui permettra de franchir un nouveau cap dans sa carrière, tout en évoluant aux côtés de joueurs comme Hugo Ekitiké.

Bonne continuation 𝗘𝗹𝘆𝗲 𝗪𝗮𝗵𝗶 🤝



L’attaquant 🇫🇷 s’engage avec l’Eintracht Francfort. pic.twitter.com/bbCDczs7Ik — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 24, 2025

Elye Wahi, une recrue de taille pour Francfort

Âgé de 22 ans, Elye Wahi va connaître son quatrième club et le deuxième championnat de sa carrière. Le directeur sportif de l’Eintracht Francfort , Markus Krösche, s’est félicité de cette signature : « Nous suivons Elye Wahi depuis longtemps et sommes heureux qu’il nous rejoigne. Il possède vitesse, instinct et sens du but, des qualités idéales pour renforcer notre attaque », a-t-il déclaré.

Pour Wahi, ce transfert marque un tournant important dans sa carrière : « Je suis heureux d’être désormais à l’Eintracht. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Il m’est vite apparu clairement que je voulais saisir cette opportunité et venir ici. Je veux récompenser la confiance qui m’a été accordée par de bonnes performances et de bons buts ».

Un parcours prometteur pour Wahi

Originaire de Courcouronnes, Elye Wahi a débuté sa formation au SM Caen avant de se révéler sous les couleurs de Montpellier. En 92 matchs avec le club héraultais, il a inscrit 32 buts et délivré 9 passes décisives, se distinguant particulièrement lors de la saison 2022/23 avec 19 buts et 6 passes décisives.

Après un passage remarqué au RC Lens, où il a disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa (8 matchs, 3 buts), Wahi a rejoint l’Olympique de Marseille l’été dernier. Avec l’OM, il a marqué 3 buts en 13 matchs de Ligue 1, mais son aventure n’a pas duré. Elye Wahi s’est également illustré avec les équipes de jeunes de l’équipe de France.

En mars 2024, il a fait ses débuts en U23 sous la direction de Thierry Henry, renforçant son statut de jeune talent prometteur. Désormais, Wahi s’apprête à relever un nouveau défi en Bundesliga. Avec l’Eintracht Francfort, il espère consolider sa progression et s’imposer comme un élément clé du club allemand.