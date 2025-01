PSG Mercato : Après Kolo Muani, le Paris SG prépare un grand ménage

Après avoir envoyé Randal Kolo Muani en prêt à la Juventus Turin, le PSG entend bien poursuivre son dégraissage. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, un gros départ se précise ainsi au Paris SG.

PSG Mercato : Après Kolo Muani, un autre indésirable discute pour partir

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani a été prêté sans option d’achat à la Juventus Turin la semaine passée. Mais l’international français ne devrait pas être le seul attaquant à quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato hivernal. Arrivé en grande pompe à l’été 2023, Marco Asensio n’est pas parvenu à s’imposer.

D’ailleurs, son compatriote et entraîneur Luis Enrique ne compte plus sur lui depuis plusieurs semaines. Les négociations s’intensifient donc pour son départ. En effet, selon les informations de Fichajes, le Betis Séville et le PSG discutent pour un retour de Marco Asensio en Liga.

Avec l’arrivée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien milieu offensif du Real Madrid n’est plus certain d’avoir du temps dans la seconde partie de saison et un départ est envisageable. Surtout que son salaire fait partie des plus gros revenus du vestiaire parisien.

Marco Asensio prêt à faire un sacrifice pour quitter le Paris SG ?

Après le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig pour 80 millions d’euros, bonus compris, ce qui pourrait permettre de débloquer le prêt de Milan Skriniar à Fenerbahçe, le Paris Saint-Germain veut encore dégraisser sa masse salariale avant la fermeture du mercato hivernale. Et cela tombe bien, puisque Marco Asensio, mécontent de sa situation sous les ordres de Luis Enrique, souhaiterait quitter le club dès cet hiver, selon le média local ABC Séville.

La publication espagnole assure même que des discussions seraient déjà en cours. Cependant, le club andalou n’est pas le seul sur ce coup. Le journal madrilène AS rapporte notamment qu’Aston Villa serait également intéressé, ainsi que d’autres clubs de Premier League et de Liga. Mundo Deportivo évoque deux possibilités pour le départ d’Asensio : un transfert sec à bas prix ou une résiliation de contrat.

Photo : Marco Asensio

Du côté de Paris, on pourrait envisager un transfert à un prix raisonnable, car c’est surtout le salaire colossal d’Asensio, supérieur à 10 millions d’euros par an, qui pose problème. Ce serait l’une des principales raisons de son possible départ, car sa fiche de paie irrite en interne et explique notamment pourquoi un joueur comme Nuno Mendes, titulaire indiscutable, négocie ardemment sa prolongation de contrat.