Arrivé gratuitement lors du dernier mercato estival en provenance du Real Madrid, Marco Asensio pourrait déjà quitter les rangs du PSG, selon la presse espagnole.

Mercato PSG : Marco Asensio en manque de temps de jeu

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Marco Asensio pourrait ne pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. De retour à la compétition après plus de deux mois d’indisponibilité suite à une blessure contractée en sélection, l’ancien milieu offensif du Real Madrid serait susceptible de changer d’air dès cet hiver. Entré en jeu lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, l’attaquant de 27 ans n’est pas certain d’être un titulaire sous les ordres de Luis Enrique, qui l’apprécie pourtant dans un rôle de faux 9 devant.

À quelques mois de l’Euro, Marco Asensio veut retrouver de la continuité sur le terrain afin de préserver ses chances d’être retenu par le sélectionneur de l’Espagne. D’après le média Fichajes, Asensio n’est pas satisfait de sa situation, qui s’explique par le changement tactique de Luis Enrique. Un départ ne serait donc pas forcément une utopie pour l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo. Surtout que plusieurs portes s’ouvrent déjà devant lui.

Marco Asensio de retour en Liga ?

D’après les informations d’Ekrem Konur, Marco Asensio serait sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Le spécialiste mercato turc explique notamment que des écuries anglaises et espagnoles seraient très intéressées par le renfort du numéro 11 parisien dès le mois de janvier. Sans forcément penser à un départ, le coéquipier de Kylian Mbappé se poserait tout de même des questions sur son avenir chez les Rouge et Bleu. Pour autant, Luis Enrique ne serait pas prêt à le laisser filer et espère le voir revenir en puissance dans la seconde moitié de saison tout en apportant son expérience de la Ligue des Champions à l’effectif parisien. Affaire à suivre donc…