Le verdict final tombe pour Olivier Létang et Mehdi Benatia après OM-LOSC

Les sanctions tombent après les incidents lors de la rencontre entre le LOSC et l’OM en Coupe de France. Le directeur sportif de Marseille, Mehdi Benatia, écope d’une lourde suspension, tandis que le président de Lille, Olivier Létang, s’en tire avec une peine plus légère.

LOSC vs OM : Mehdi Benatia écope d’une lourde sanction, Olivier Létang moins sévèrement puni

La commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF) a rendu son verdict contre Mehdi Benatia et Olivier Létang suite aux incidents survenus lors du 16ème de finale de Coupe de France entre l’OM et Lille (1-1, 3-4 t.a.b.), le 14 janvier dernier. Des tensions ont perturbé la rencontre.

Alors que Marseille venait d’égaliser sur un but de Luis Henrique, Olivier Létang s’est emporté. Le président lillois, qui se tenait bien trop près de la touche, s’est vivement adressé au quatrième arbitre et l’a même saisi par le bras. De son côté, Mehdi Benatia a été expulsé du match après avoir vivement contesté une décision arbitrale. Le directeur sportif marseillais a reproché au corps arbitral de ne pas avoir accordé un penalty en faveur de son équipe.

Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, et Olivier Létang, président du LOSC, ont été sanctionnés suite à leur comportement. Mehdi Benatia est suspendu pour une durée de trois mois ferme et trois mois avec sursis. Déjà sous le coup d’un sursis après un incident lors de OL-OM en septembre, le Marocain voit son récidivisme lourdement sanctionné. Olivier Létang, quant à lui, est suspendu un mois ferme et un mois avec sursis.