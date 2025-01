Mercato ASSE : Saint-Etienne prépare un gros coup en défense

Alors que la fin du mercato approche, l’ASSE accélère pour renforcer son effectif. Après plusieurs pistes avortées, les Verts ciblent désormais un latéral serbe évoluant en Premier League afin de solidifier leur défense.

Mercato ASSE : Un besoin urgent de renforts défensifs

Depuis son retour en Ligue 1, l’ASSE peine à trouver de la stabilité, notamment sur les côtés de la défense. Entre blessures et performances irrégulières, Eirik Horneland doit jongler avec un effectif limité. Face à cette situation, les dirigeants stéphanois veulent absolument recruter un latéral droit avant la fin du mercato d’hiver.

Si l’ASSE a déjà renforcé son attaque avec l’arrivée d’Irvin Cardona, il reste encore plusieurs dossiers en cours. Les Verts espèrent boucler deux ou trois arrivées supplémentaires, tout en finalisant certains départs, notamment les prêts de jeunes comme Jibril Othman et Ayman Aiki.

Kosta Nedeljkovic, la nouvelle piste de Saint-Etienne

Après l’échec du dossier Ognjen Mimovic, qui devrait finalement signer à Fenerbahçe, l’ASSE s’est tournée vers un autre latéral serbe : Kosta Nedeljkovic. Selon L’Équipe, le club stéphanois négocie actuellement avec Aston Villa pour obtenir le prêt du jeune défenseur de 19 ans.

Formé à l’Étoile Rouge de Belgrade, Nedeljkovic a rejoint le club anglais où il a disputé neuf matchs cette saison sous les ordres de Unai Emery. Talentueux et prometteur, il pourrait apporter de la vitesse et de la solidité défensive à une équipe stéphanoise en difficulté dans ce secteur.

Un prêt en bonne voie

Les discussions entre l’ASSE et Aston Villa avancent bien, même s’il reste encore quelques détails à régler avant de finaliser le transfert. L’AS Saint-Étienne espère conclure rapidement cette opération pour permettre à Nedeljkovic de s’intégrer au plus vite et être disponible dès les prochaines rencontres cruciales.

Si cette arrivée se concrétise, elle constituerait un renfort de choix pour les Verts, qui cherchent à se maintenir en Ligue 1. Reste à voir si le jeune latéral serbe pourra s’imposer et aider l’ASSE à retrouver de la solidité défensive pour la seconde moitié de saison.