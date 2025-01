Mercato Stade Rennais : Fenerbahçe et le SRFC préparent un deal inattendu !

Le Stade Rennais et Fenerbahçe sont en pleine négociation pour boucler le transfert du défenseur ghanéen Alexander Djiku à Rennes. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord.

Mercato Stade Rennais : Alexander Djiku intéresse le SRFC

Le Stade Rennais est très actif sur le marché des transferts cet hiver pour renforcer son effectif. En difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison (16e au classement), le SRFC a limogé son entraîneur Jorge Sampaoli et a officialisé l’arrivée de Habib Beye sur le banc rennais.

Cet hiver, les dirigeants du Stade Rennais ont déjà recruté Brice Samba, Seko Fofana et Kyogo Furuhashi. Les Rouge et Noir attendent encore d’autres recrues avant la fermeture du marché des transferts dans quelques jours. Selon Foot Mercato, les recruteurs du SRFC auraient coché le nom de l’international ghanéen Alexander Djiku.

Le défenseur de 30 ans, qui évolue actuellement à Fenerbahçe, pourrait faire son retour en Ligue 1 et s’engager avec Rennes. Le Ghanéen maîtrise parfaitement le championnat français puisqu’il avait déjà évolué au RC Strasbourg. Alexander Djiku s’impose en Turquie comme un titulaire indiscutable à Fenerbahçe. Il a déjà disputé plus de 60 matches depuis son arrivée en Turquie en 2023.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, et son équipe auraient accéléré les négociations ces derniers jours pour trouver un accord définitif. Et selon les informations du média turc Takvim, les discussions avancent entre les deux parties. Le SRFC et Fenerbahçe pourraient procéder à un échange de joueur. Le cador turc aurait demandé d’inclure le défenseur sénégalais, Mikayil Faye, dans le deal. Ce dernier est en difficulté en Bretagne depuis son départ du FC Barcelone.

Le Stade Rennais et les Turcs poursuivent les négociations et pourraient bientôt trouver un accord définitif. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du défenseur ghanéen est estimée à 8,5 millions d’euros.