Mercato Stade Rennais : 12 M€, le SRFC dégaine une offre pour un roc en défense

Le Stade Rennais accélère les négociations avec Stuttgart pour déloger la pépite française, Anthony Rouault. Le SRFC a formulé une offre pour le joueur.

Mercato Stade Rennais : Rennes passe à l’offensive pour Anthony Rouault

Le Stade Rennais est sur tous les fronts pour renforcer son effectif avant la fermeture du mercato hivernal. Les Rouge et Noir opèrent certains changements pour éviter la relégation en Ligue 2 à la fin de cette campagne. Le SRFC est actuellement 16e au classement de Ligue 1 et doit batailler pour sortir de la zone rouge. Pour renverser la tendance, les dirigeants rennais ont limogé Jorge Sampaoli et ont nommé Habib Beye.

Les pensionnaires du Roazhon Park ont également bouclé les arrivées de Brice Samba, Seko Fofana et Kyogo Furuhashi. Le Stade Rennais espère encore d’autres recrues avant la fermeture du marché des transferts dans quelques jours. Selon les informations de Le Parisien et de L’Équipe, le club breton s’intéresse de près au défenseur français Anthony Rouault.

Âgé de 23 ans, ce défenseur central évolue actuellement au VfB Stuttgart, en Bundesliga, où son contrat court jusqu’en 2027. Les dirigeants rennais ont transmis une offre aux Allemands pour recruter la pépite française. Le montant de cette offre avoisinerait les 12 millions d’euros. Cependant, le club de Stuttgart n’a pas encore donné suite à cette proposition.

Anthony Rouault est un titulaire indiscutable au VfB Stuttgart. Cette saison, le défenseur français a déjà disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec son équipe et a inscrit un but. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros.