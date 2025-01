ASSE : Surprise à Saint-Etienne, un renfort inattendu se présente à l’entraînement

L’ASSE a enregistré le retour surprise d’un joueur ce vendredi. Il s’est présenté au Centre Sportif Robert Herbin lors de la séance d’entraînement de ce jour.

ASSE : Ben Old est de retour, il s’est remis à courir

Une bonne nouvelle est tombée à l’ASSE ce vendredi : Ben Old a fait son retour sur les terrains d’entraînement. Victime d’une entorse au genou gauche en octobre dernier, l’ailier néo-zélandais a repris le chemin de l’entraînement individuel à l’Étrat. Cependant, le club a précisé que la recrue estivale effectue « une reprise par la course en douceur ».

L’AS Saint-Etienne a partagé une photo de son joueur foulant la pelouse du centre d’entraînement, marquant ainsi une étape importante dans sa convalescence. Après une intervention chirurgicale et plusieurs semaines de rééducation en salle, Ben Old entame désormais une reprise progressive par la course à l’extérieur.

https://twitter.com/ASSEofficiel/status/1885288417417720016

Si cette nouvelle est encourageante, il faudra encore patienter avant de revoir le numéro 11 de l’ASSE sur les terrains de Ligue 1. Selon les estimations du staff médical, son retour est prévu pour le mois de mars, à condition que sa rééducation se déroule sans encombre.