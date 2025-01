Mercato OM : En plus d’Amine Gouiri, De Zerbi espère d’autres recrues

Le mercato de l’OM est bouillant ! Alors qu’Amine Gouiri s’apprête à s’engager avec l’Olympique Marseille, Roberto De Zerbi n’exclut pas l’arrivée de renforts supplémentaires.

Roberto De Zerbi est ravi de l’arrivée d’Amine Gouiri

Amine Gouiri est en passe de s’engager officiellement avec l’OM. L’attaquant algérien, en difficulté au Stade Rennais cette saison, a choisi de relever un nouveau défi sur la Canebière. Il est actuellement à Marseille pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert.

Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, s’est réjoui de l’arrivée de son nouveau joueur. Le technicien italien a avoué qu’il est grand admirateur du profil d’Amine Gouiri. « C’est un joueur polyvalent qui peut jouer comme avant-centre, comme quand il a commencé sa carrière. C’est un joueur que je connais assez bien depuis longtemps. Il peut jouer un peu à tous les rôles offensifs, à tous les postes », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Avec l’arrivée d’Amine Gouiri, l’OM compense ainsi le départ d’Elye Wahi et renforce son secteur offensif dans cette dernière ligne droit du mercato. L’international algérien apportera sa polyvalence et son expérience à un groupe déjà composé de talents comme Mason Greenwood, Neal Maupay ou encore Luis Henrique.

🚨De Zerbi sur Gouiri :



"C'est un joueur fort, qui sera utile et qui est encore jeune !" pic.twitter.com/Q98BiZzhSp — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 31, 2025

Le mercato de l’OM n’est pas encore terminé

Si l’arrivée de Gouiri est une excellente nouvelle pour les supporters marseillais, le mercato phocéen n’est peut-être pas encore terminé. Roberto De Zerbi a laissé entendre que d’autres recrues pourraient arriver. « Benatia et Longoria sont en train de faire de bonnes choses sur le mercato. Je ne sais pas s’il y aura encore du mouvement. Je l’espère », a-t-il lancé.

Les dirigeants de l’OM pourraient tenter un dernier coup pour renforcer encore leur effectif et viser les plus hautes sphères. Sachant que les noms de Nicolo Fagioli et Mathys Tel reviennent avec insistance dans les couloirs du Vélodrome. En attendant, les supporters marseillais peuvent se réjouir de l’arrivée d’Amine Gouiri, qui devrait apporter un nouveau souffle à l’attaque de Roberto De Zerbi.