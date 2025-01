Mercato OM : Elye Wahi sur le départ de Marseille, son successeur déjà déniché

Elye Wahi pourrait bien quitter l’OM au cours de ce mercato d’hiver. Alors qu’il y a eu des contacts entre l’attaquant et Francfort, Marseille semble avoir trouvé son remplaçant.

Mercato OM : Marseille à la recherche d’un remplaçant pour Elye Wahi

L’avenir d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Courtisé par plusieurs clubs européens, l’attaquant marseillais pourrait quitter la cité phocéenne dès cet hiver. Des contacts ont même été annoncés avec Francfort. L’OM anticipe déjà son départ et explore plusieurs pistes pour le remplacer. Les noms d’Evann Guessand (OGC Nice) et de Gianluca Scamacca (Atalanta Bergame) ont été évoqués ces derniers jours.

Cependant, c’est peut-être en Italie que Marseille pourrait s’offrir le remplaçant idéal pour Elye Wahi. Ces dernières heures, c’est le nom de Thijs Dallinga qui fait surface. L’attaquant néerlandais, ancien joueur de Toulouse, évolue actuellement à Bologne en Serie A. Peu utilisé en Italie, il pourrait être tenté par un retour en Ligue 1 pour retrouver du temps de jeu. Son profil, polyvalent et efficace, intéresse fortement les dirigeants marseillais.

Le club phocéen souhaite trouver un attaquant capable d’apporter de la concurrence et de renforcer l’effectif. Ce dossier s’inscrit dans une volonté de l’Olympique de Marseille de renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. Le club marseillais cherche à trouver le bon équilibre entre expérience et jeunesse afin de viser les premières places en Ligue 1.

Le départ éventuel d’Elye Wahi serait un tournant pour l’OM. Le club devra alors trouver un remplaçant à la hauteur pour maintenir son niveau de performance. Le choix du futur attaquant marseillais sera déterminant pour la suite de la saison. Pour rappel, le joueur de 22 ans, recruté contre 25 millions d’euros, n’a inscrit que 3 buts pour une passe décisive en 13 matchs cette saison.