OM Mercato : Mathys Tel du Bayern, la position de Pablo Longoria connue

L’actualité de l’OM liée au mercato hivernal a fait apparaitre le nom de Mathys Tel comme possible cible. La position de Pablo Longoria sur le jeune attaquant, formé au Stade Rennais, est connues. L’Olympique de Marseille, interpellé par ses fans sur ce dossier Mathys Tel, ne semble pas aller dans le sens souhaité.

OM Mercato : Pablo Longoria ignore la piste Mathys Tel !

Le SRFC a formé Mathys Tel avant de le laisser filer au Bayern Munich en 2022. Mais chez le géant allemand, Harry Kane fait sa loi dans le secteur offensif et ne laisse aucune place à un jeune de l’envoyer sur le banc des remplaçants. Ainsi, le Bayern pourrait envisager un prêt de sa pépite de 19 ans afin de lui permettre de s’épanouir dans un autre club. Des clubs européens comme comme Everton, Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach ont déjà fait cas de leur intérêt pour l’attaquant de 19 ans, auteur de 16 buts en 75 matchs toutes compétitions confondues. Évoqué sur ce dossier par certains médias français, aucun rapprochement n’a été fait par l’OM pour le mercato hivernal.

OM Mercato : Mathys Tel, son retour en Ligue 1 ne devrait pas se faire à Marseille

Si un retour en Ligue 1 pourrait être envisagé pour Mathys Tel, il semble que l’OM ne soit pas dans la course. La direction marseillaise, sous la houlette de Pablo Longoria, a des priorités différentes pour le mercato d’hiver. D’autres clubs de Ligue 1, en dehors du Stade Rennais, pourraient être tentés par un prêt de Tel.

OM Mercato : Pourquoi Marseille ne veut pas de Mathys Tel

À un moment décisif de sa carrière, Mathys Tel doit choisir un club qui lui offrira le temps de jeu et l’accompagnement dont il a besoin pour poursuivre sa progression. Le Stade Rennais, qui continue de suivre son évolution, pourrait tenter son rapatriement, même si Julien Stéphan qui a d’autres jeunes dans le vivier du SRFC préférait piocher à l’intérieur plutôt que de relancer un joueur appartenant maintenant à un autre club.

Pour l’Olympique de Marseille, un joueur en échec au Bayern Munich n’est pas dans les plans. La formation phocéenne, préoccupée par le besoin d’engager un tueur devant les buts, devrait plus cibler des joueurs chevronnés cet hiver. Trouver un attaquant capable de corriger la baisse de régime de Mason Greenwood est le vrai problème à régler et non la relance des jeunes qui ont besoin de temps de jeu.