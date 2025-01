OM-LOSC : De Zerbi prend une forte décision, la compo dévoilée

L’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe pour ce choc tant attendu entre l’OM et le LOSC en Coupe de France. Il a d’ailleurs prévu un changement notable dans son onze de départ.

OM : Roberto De Zerbi avec un groupe de 22 joueurs contre le LOSC

L’Olympique de Marseille, sur une dynamique positive après son succès à Rennes (2-1), se prépare à un nouveau défi de taille. Ce mardi soir, l’OM accueille le LOSC en 16èmes de finale de la Coupe de France. Un choc entre deux formations ambitieuses qui promettent un spectacle de haut vol au Vélodrome.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 22 joueurs, avec notamment la présence de plusieurs cadres comme Balerdi, Rongier, Hojbjerg ou encore Greenwood. L’entraîneur marseillais a également retenu Lilian Brassier, dont l’avenir semble s’écrire ailleurs. En revanche, Elye Wahi, toujours blessé, sera une nouvelle fois absent.

Jeffrey De Lange sera aligné dans les buts

Pour ce choc, Roberto De Zerbi devrait procéder à changement de taille dans ses but, avec la titularisation de Jeffrey De Lange. Le gardien néerlandais, déjà aligné d’entrée lors du tour précédent face à l’ASSE (victoire 4-0), devrait à nouveau être préféré à Geronimo Rulli pour cette compétition. De Zerbi semble vouloir donner sa chance à son second gardien et le préparer à d’éventuelles opportunités en Ligue 1.

Côté jeu, l’Italien devrait reconduire son traditionnel 4-3-3, avec un milieu de terrain expérimenté composé de Rongier et Hojbjerg. En attaque, le trio Henrique-Greenwood-Maupay devrait être reconduit. Les Marseillais, portés par leur public, auront à cœur de franchir ce nouveau cap et de se rapprocher un peu plus d’un potentiel doublé Coupe-Ligue.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseurs : Cornelius, Balerdi (C), Murillo, Garcia

Milieux : Rongier, Hojbjerg, Rabiot

Attaquants : Henrique, Greenwood et Maupay.