Ligue des Champions : Lamine Yamal (Barça) averti déjà le PSG !

Si le PSG passe les barrages de la Ligue des Champions, il pourrait tomber sur le Barça ou Liverpool en huitièmes de finale. Lamine Yamal, le prodige du club espagnol, est prêt à en découdre avec les hommes de Luis Enrique.

Yamal défie le PSG : « On est favoris ! » Le Barça prêt à en découdre

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pourrait offrir un choc alléchant : un duel entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et si les Parisiens, leaders en Ligue 1 et renforcés cet hiver par l’arrivée du phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia, partent avec les faveurs des pronostics, les Blaugranas ne comptent pas se laisser intimider. Interrogé sur la perspective d’affronter le PSG, qui les avait éliminés la saison passée, Lamine Yamal a affiché une confiance inébranlable.

« Affronter le PSG en huitièmes ? Pour nous, c’est comme n’importe quel autre adversaire. On a fini deuxièmes, donc on se considère favoris. Peu importe qui nous sera opposé, on viendra ici pour gagner », a déclaré l’international espagnol de 17 ans après le match nul de son club contre l’Atalanta Bergame (2-2). Des propos qui en disent long sur l’ambition de l’équipe conduite par Hansi Flick. De son côté, Lamine Yamal veut aller le plus loin possible dans cette compétition.

Lamine Yamal veut continuer à progresser

Tenu en échec par l’Atalanta Bergame lors de la dernière journée de la Ligue des Champions, mercredi soir, le Barça a manqué une belle occasion de terminer en tête de la phase de groupes. Pour autant, Lamine Yamal, auteur d’une prestation remarquée contre l’équipe italienne, n’a pas caché ses ambitions.

« Nous sommes contents de la deuxième place, mais on voulait finir premiers. Personnellement, je veux continuer à progresser et aider l’équipe à aller le plus loin possible », a déclaré le jeune catalan. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.