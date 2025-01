Montpellier – RC Lens : Jean-Louis Gasset et Will Still en mode volcan… et expulsés !

Entre Jean-Louis Gasset et Will Still, les esprits se sont chauffés ce vendredi soir lors de la rencontre entre Montpellier et le RC Lens. Les entraîneurs des deux équipes ont été expulsés après une vive altercation sur la touche, déclenchée par l’intervention de la VAR.

Montpellier – RC Lens : Une tension qui explose à la 26e minute entre Gasset et Will Still

Tout bascule à la 26e minute lorsque Goduine Koyalipou pense inscrire le deuxième but du RC Lens, après l’ouverture du score de M’Bala Nzola. Avant de valider ou non cette réalisation, l’arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, est appelé à la vidéo. C’est à ce moment précis que la tension monte d’un cran sur les bancs.

Jean-Louis Gasset et Will Still, visiblement agacés par la situation, entrent dans une altercation verbale animée. L’échange devient rapidement incontrôlable, obligeant l’arbitre à intervenir pour calmer les esprits. Sa décision est sans appel : les deux techniciens sont expulsés, malgré leur rapide réconciliation affichée par une poignée de main.

C'EST COMPLETEMENT FOU !



Will Still et Jean-Louis Gasset sont expulsés suit au second but du RC Lens (annulé) alors que selon eux ils n'ont rien fait !



Après leur expulsion, les deux coachs se sont pris dans les bras !

Un match suivi depuis les tribunes

Contraints de quitter la zone technique, Gasset et Will Still prennent place dans les tribunes pour suivre la suite de la rencontre. Pendant ce temps, la VAR annule finalement le but de Koyalipou, de quoi ajouter encore un peu plus de frustration à une soirée déjà sous tension.

Cette double expulsion illustre la nervosité qui entoure les équipes en cette période décisive de la saison. Pour Montpellier et le Racing Club Lens, cette altercation laissera forcément des traces, et les prochaines décisions disciplinaires seront scrutées de près.