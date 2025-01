RC Lens : Goduine Koyalipou au RCL, une intégration parfaite et des débuts prometteurs

Goduine Koyalipou, la nouvelle recrue du RC Lens, a fait une entrée fracassante en Ligue 1. Buteur dès son premier match face au Havre AC, l’attaquant a rapidement conquis le cœur des supporters lensois.

RC Lens : Goduine Koyalipou, un début de rêve en Ligue 1 avec le RCL

Depuis le départ d’Elye Wahi à l’OM lors du mercato d’été dernier, le RC Lens n’avait pas su le remplacer. Si M’Bala Nzola a été recruté en prêt pour pallier cette absence, l’attaquant angolais peine à être régulier. De quoi contraindre le club sang et or à aller dénicher Goduine Koyalipou cet hiver.

A peine arrivé que le jeune Centrafricain marque déjà son territoire, avec une entrée fracassante en Ligue 1. Aligné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs dimanche dernier face au Havre, l’attaquant centrafricain a inscrit le but égalisateur du RC Lens face aux Havrais.

Un début de rêve pour le joueur de 24 ans, qui s’est rapidement intégré au groupe lensois : « Je suis très content. On a gagné, c’est le plus important. Je suis très fier d’être ici, tout le monde m’a bien accueilli. Je me sens comme à la maison. C’est comme si on avait toujours joué ensemble, on se comprend. Maintenant, il faut gagner encore plus de matchs pour rendre fiers les supporters », a déclaré Koyalipou à la fin du match.

🎙 #LeDébrief après #HACRCL



💬 Will Still : « On a su se montrer capables de s'adapter à différents scénarios. Le collectif a fait preuve de beaucoup de caractère. »



💬 Goduine Koyalipou : « Je suis fier et content de gagner pour ma première. »#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/F8SAzKT8gE — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2025

Koyalipou se sent comme à la maison au RCL

Cette victoire à l’extérieur, qui met fin à une longue série d’échecs face au Havre, revêt une importance particulière pour le RC Lens. Goduine Koyalipou a su saisir sa chance et a démontré tout son potentiel. Son adaptation rapide et ses qualités de finisseur laissent entrevoir un bel avenir sous le maillot artésien. Le Centrafricain s’est montré d’ailleurs très satisfait et heureux de marquer dès ses débuts.

« C’est une fierté de gagner pour ma première. Le public est incroyable. Partout, on est à la maison. Maintenant, il va falloir bien se reposer et travailler pour être prêt pour le match contre le PSG », a-t-il confié. Will Still a de quoi se frotter les mains d’avoir sous ses ailes un buteur qui manquait cruellement à l’équipe depuis le début de la saison.