RC Lens : M’Bala Nzola s’offre un record en Ligue 1 avec le RCL

M’Bala Nzola a marqué l’histoire du RC Lens et de la Ligue 1 en inscrivant le but le plus rapide de la saison lors du match contre Montpellier. Une réalisation éclair qui illustre la bonne forme de l’attaquant et la dynamique positive des Sang et Or.

RC Lens : Un but express en 34 secondes pour M’Bala Nzola face à Montpellier

Il ne fallait pas arriver en retard à la Mosson vendredi soir. Dès le coup d’envoi, le RC Lens a frappé fort et rapidement. Après une relance de Ryan, Facundo Medina a envoyé un long ballon dans le dos de la défense montpelliéraine. Goduine Koyalipou a parfaitement contrôlé avant de crocheter son adversaire.

Adrien Thomasson, bien placé, a ensuite glissé le ballon devant la ligne, où M’Bala Nzola, en véritable renard des surfaces, n’a eu qu’à conclure pour donner l’avantage au RC Lens. Le chronomètre affichait 33 secondes lorsque le ballon a franchi la ligne, ce qui fait de ce but le plus rapide de la saison en Ligue 1.

Un record qui appartenait jusqu’alors à Elye Wahi, buteur après 44 secondes… déjà contre Montpellier. Une coïncidence amusante qui souligne les difficultés du club héraultais à bien débuter ses matchs cette saison.

Un record et une confiance retrouvée pour Nzola

Avec ce but, M’Bala Nzola porte son total à six réalisations en Ligue 1 cette saison. L’attaquant lensois, qui avait connu une adaptation difficile après son arrivée, semble désormais pleinement intégré au collectif de Will Still. Sa performance contre Montpellier confirme son rôle de finisseur essentiel pour le RCL, qui continue sa remontée au classement.

Ce record symbolise aussi la bonne dynamique de Lens, qui enchaîne les victoires et se positionne comme un sérieux prétendant à l’Europe. M’Bala Nzola et ses coéquipiers auront à cœur de poursuivre sur cette lancée pour accrocher une place en haut du tableau.