Montpellier – RC Lens : Le RCL enchaîne face au MHSC et met la pression à l’OGC Nice

Le RC Lens poursuit sa belle série en s’imposant sur la pelouse de Montpellier (0-2) lors de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire convaincante qui permet aux Sang et Or de se rapprocher du podium et de mettre la pression sur l’OGC Nice.

MHSC – RC Lens : Un départ éclair pour le RCL face à Montpellier

Les supporters du RC Lens présents à la Mosson n’ont pas eu à attendre longtemps avant de voir leur équipe prendre les devants. Il n’a fallu que 34 secondes pour que les hommes de Will Still trouvent la faille. Après un excellent travail de Goduine Koyalipou, Adrien Thomasson servait M’Bala Nzola, totalement démarqué, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 1’).

Maîtrisant parfaitement son sujet, le RC Lens domine sans toutefois réussir à faire le break malgré plusieurs occasions franches (10’, 12’, 34’, 35’). Un but de Koyalipou semblait donner un avantage plus large aux Sang et Or, mais il était logiquement annulé pour une faute de coude en début d’action après intervention de la VAR.

Dans une rencontre marquée par une forte tension, les entraîneurs Jean-Louis Gasset et Will Still sont expulsés par l’arbitre après une altercation sur le bord du terrain. Un coup de théâtre qui ne changeait pas la physionomie du match. Montpellier peine à se montrer dangereux malgré un but refusé à Khalil Fayad pour hors-jeu juste avant la pause (45+2’).

La séquence folle entre Jean-Louis Gasset et Will Still. 😭



Ils ont pris rouge (on ne sait pas pourquoi) et se sont enlacés l'un et l'autre pour prouver à l'arbitre qu'il n'y avait pas d'animosité entre eux. 😭 pic.twitter.com/pcTNiFgIXZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 31, 2025

Agbonifo scelle la victoire du RC Lens en un éclair

De retour des vestiaires, le MHSC tentait de revenir au score, mais le RC Lens reprenait rapidement le contrôle du jeu. Après une première opportunité de Nzola (51’), Jeremy Agbonifo, tout juste entré en jeu, inscrivait le but du break après seulement 65 secondes sur le terrain. Bien servi par Thomasson, le jeune Suédois ne tremble pas et offre un avantage décisif à son équipe (0-2, 61’).

Montpellier tente bien de réagir, mais les tentatives héraultaises manquent de précision et de tranchant. Mathew Ryan, impérial dans les airs et sur sa ligne (81’, 83’, 85’), préserve sa cage inviolée. Le Racing Club de Lens, en pleine confiance, pousse même pour inscrire un troisième but en fin de match (87’, 90+2’), sans succès.

🏁 𝐃𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞̂𝐭𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐞́𝐩𝐚𝐮𝐥𝐞𝐬 💪



En maîtrise lors d'une rencontre qu'ils ont pris par le bon bout, les Lensois, costauds et inspirés, s'imposent dans l'Hérault et enchaînent un 2⃣e succès de suite en @Ligue1 ! 👏@MontpellierHSC 0⃣-2⃣ @RCLens#MHSCRCL pic.twitter.com/caUPNYlamh — Racing Club de Lens (@RCLens) January 31, 2025

Lens en embuscade pour le podium

Avec cette victoire, le RC Lens enchaîne un troisième succès en quatre matchs et remonte provisoirement à la cinquième place du classement. À égalité de points avec l’OGC Nice (4e) et à une unité du podium, les Sang et Or confirment leur dynamique positive et restent dans la course aux places européennes. Malgré les turbulences du mercato hivernal, le groupe de Will Still garde le cap et s’affirme comme un sérieux prétendant au Top 4.