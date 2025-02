Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset revient sur son altercation avec Will Still

Lors de la défaite du Montpellier HSC (0-2) face au RC Lens, Jean-Louis Gasset a eu une altercation avec Will Still. Une situation tendue qui a conduit à l’expulsion des deux entraîneurs. Après la rencontre, le coach montpelliérain s’est exprimé sur cette décision arbitrale qu’il juge sévère.

Une rencontre sous tension à la Mosson

Un match au stade de la Mosson n’est jamais de tout calme. Fidèle à son ADN combatif, le Montpellier HSC a mis une forte pression sur ses adversaires. Ce vendredi, face au RC Lens, l’atmosphère s’est rapidement échauffée après l’ouverture du score des Sang et Or dès les premières secondes de jeu. Un fait de jeu a ensuite déclenché de vives tensions entre les deux bancs de touche. Résultat : les entraîneurs Jean-Louis Gasset et Will Still ont été expulsés à la 26e minute par l’arbitre.

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Jean-Louis Gasset critique une décision arbitrale trop sévère

Interrogé après la rencontre, Jean-Louis Gasset a livré son ressenti sur cet incident et n’a pas caché son mécontentement : « Je pense que l’arbitre est allé un peu vite. Tout le monde était énervé car j’avais vu une faute sur Kouyaté, tandis que Will Still pensait qu’il y avait but. Si les entraîneurs quittent leur zone, c’est rarement bon signe. Mais sortir un rouge aussi vite, c’était un peu exagéré », a déclaré le coach montpelliérain.

Avec cette expulsion, Jean-Louis Gasset sera privé de banc pour les prochains matchs du Montpellier HSC en Ligue 1. Une mauvaise nouvelle pour un club en difficulté, actuellement proche de la zone rouge. Même s’il pourra donner ses consignes avant et pendant le match, il ne pourra pas coacher directement depuis le bord du terrain. Le Montpellier HSC devra donc composer sans son entraîneur principal lors des prochaines échéances cruciales.