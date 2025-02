Stade Brestois : la réaction chaude d’Éric Roy après l’humiliation face au PSG

Le Stade Brestois a subi une lourde défaite en championnat ce week-end face au PSG, s’inclinant 5-2 à domicile. L’équipe parisienne a été manifestement supérieure. En conférence de presse, l’entraîneur Éric Roy a réagi en analysant la performance de ses joueurs tout en soulignant les aspects positifs.

Éric Roy serein malgré la défaite contre le PSG

Pour la première fois cette saison, le Stade Brestois a encaissé cinq buts à domicile. Après le match, Éric Roy a pris la parole pour commenter la prestation de ses joueurs, sans les critiquer sévèrement :

« Même si nous avons été dominés, nous sommes revenus en seconde période avec un bon état d’esprit. Et, alors que nous étions bien dans le match, nous encaissons un deuxième but… Le score est lourd par rapport à notre prestation. Cependant, il y a tellement de qualité en face, et nous avons commis des erreurs sur au moins trois buts. Il faudra être plus solides et plus décisifs devant le but », a déclaré l’entraîneur brestois.

Il a également reconnu la qualité de l’équipe parisienne, soulignant la difficulté de jouer contre de grandes équipes comme le PSG : « Quand on affronte des clubs mondiaux comme le Real Madrid ou le PSG, il est difficile de se concentrer sur un seul joueur. Nous devons gérer plusieurs menaces, ce qui complique la tâche. »

Un message encourageant aux joueurs du Stade Brestois

Malgré la défaite, Éric Roy a félicité ses joueurs pour leur engagement et leur générosité sur le terrain : « Je suis fier de mes joueurs ce soir. Ils ont répondu présents et ont montré beaucoup de générosité, à l’image de Ludovic Ajorque. Je suis également satisfait de la performance de Romain Faivre, qui a évolué dans son jeu avec et sans le ballon. Je pense aussi à Luck Zogbe, Ndiaye et Pierre Lees-Melou, qui revient. Bien que cela n’ait pas suffi, je les félicite pour leur investissement. »

Actuellement, il n’y a pas d’urgence pour le Stade Brestois, qui se trouve loin de la zone de relégation. De plus, l’équipe n’est pas trop éloignée du top 6, un objectif de qualification pour les compétitions européennes. Éric Roy se projette déjà sur la prochaine rencontre, soulignant l’importance du match de Coupe de France à venir : « Nous allons nous concentrer sur notre prochain match de Coupe de France contre Troyes. »