Mercato Havre AC : départ imminent d’un buteur du HAC !

Le Havre AC va alléger son effectif pour renflouer ses caisses. À cet effet, le club normand négocie le départ de Yann Kitala, qui est sur le point de s’engager avec Beerschot, club de première division belge.

Yann Kitala sur le départ au Havre AC

Près de cinq ans après son arrivée, Yann Kitala s’apprête à tourner la page du Havre AC. En fin de contrat, l’avant-centre congolais a décidé de poursuivre sa carrière dans un autre championnat. Depuis ses débuts professionnels, il a principalement évolué en France, passant par l’Olympique Lyonnais, le FC Lorient, le FC Sochaux et enfin Le Havre AC. Recruté en 2022, il a également été prêté à Almere City lors de la saison 2023-2024.

Durant cette expérience aux Pays-Bas, le joueur de 26 ans a disputé 17 matchs et inscrit deux buts, toutes compétitions confondues. S’il n’a pas particulièrement brillé, ses performances ont tout de même attiré l’attention du Beerschot FC, désireux de s’attacher ses services. D’après les informations de Foot Mercato, Le Havre AC était en discussion avec le club belge depuis plusieurs semaines.

Exclu FM 🇧🇪 : Yann Kitala file à Beerschot 🔐



▪️l’attaquant havrais va être libéré à 5 mois de la fin de son contrat

▪️économie de salaire réalisée par les Ciel et Marine

▪️avec ce départ, le HAC va pouvoir enregistrer Junior Mwanga, prêté par Strasbourg

▪️officialisation à… pic.twitter.com/82WKOHtTEY — Josué Cassé (@CasseJosue) February 2, 2025

Un accord a finalement été trouvé pour officialiser le départ de Yann Kitala avant la clôture du mercato hivernal. Il s’agirait d’un transfert libre, permettant ainsi au HAC d’économiser son salaire et de finaliser l’enregistrement de Junior Mwanga, arrivé en prêt en provenance du RC Strasbourg. L’annonce officielle de sa signature pourrait intervenir sous peu.

Cette saison, l’attaquant congolais n’a disputé aucun match sous les couleurs du Havre AC, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ses performances récentes n’ont plus convaincu le club havrais, ce qui explique pourquoi l’entraîneur Didier Digard ne comptait plus sur lui. Ensuite, une blessure musculaire a également freiné sa progression, réduisant encore ses chances de temps de jeu. Avec ce départ vers la Belgique, Yann Kitala espère relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu régulier.