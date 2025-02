Stade Rennais-RC Strasbourg : Le SRFC et la victoire de la rédemption, Compos

Le Stade Rennais FC se prépare à un match décisif face au RC Strasbourg, un rendez-vous important dont va profiter le SRFC pour tenter d’enrayer une dynamique inquiétante qui a provoqué le limogeage de Jorge Sampaoli. Actuellement en difficulté, l‘équipe du nouvel entraîneur Habib Baye voit en cette rencontre une occasion en or pour se relancer devant son public au Roazhon Park.

SRFC – Strasbourg : le SRFC joue gros pour sa survie en Ligue 1 !

Longtemps dominateur face au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1, le club de foot de Rennes traverse cette saison une période compliquée avant d’affronter les Alsaciens. Les trois dernières confrontations entre les deux équipes n’ont pas tourné à l’avantage des Bretons, qui restent sur une série sans victoire (un nul, deux défaites). Une statistique qui pèse lourd alors que le Stade Rennais cherche à retrouver de la confiance après une série de résultats inquiétants.

Défensivement, les Rouge et Noir affichent des failles préoccupantes. L’équipe a encaissé au moins deux buts sur ses quatre derniers matchs, tous perdus. Un scénario qui rappelle les mauvais souvenirs de 2013 et 2007, où le SRFC avait connu des séries similaires en championnat. Face à Strasbourg, il sera impératif de retrouver de la solidité pour espérer un résultat positif.

Stade Rennais en crise : le réveil passera-t-il par Strasbourg ?

De son côté, le RC Strasbourg débarque en Bretagne avec le plein de confiance. Les hommes de Liam Rosenior restent invaincus depuis six rencontres en Ligue 1, une série qui leur a permis de doubler leur total de points en seulement six matchs. Avec quatre victoires et deux nuls, le RCS semble enfin avoir trouvé son équilibre et ne compte pas s’arrêter là.

Loin d’être un adversaire facile, le RC Strasbourg compte bien prolonger sa série face à un Stade Rennais en plein doute. Les Alsaciens savent que le club de foot de Rennes a du mal à domicile ces dernières semaines, après deux défaites consécutives devant son public. Une troisième contre-performance serait une première depuis 2013 pour les Bretons, une pression supplémentaire qui pèse sur les épaules de son nouveau coach Habib Baye.

Une opportunité à ne pas manquer pour le club de foot de Rennes

Pour le SRFC, ce match est est une occasion de tourner rapidement la période Jorge Sampaoli : c’est un test psychologique. L’équipe d’Habib Beye doit montrer du caractère et prouver qu’elle peut rebondir après une série de résultats négatifs. Avec une attaque capable de marquer dans les grands rendez-vous et un public prêt à pousser son équipe, le Stade Rennais a toutes les cartes en main pour stopper l’hémorragie et renouer avec la victoire.

La compo du Stade Rennais :

SAMBA, ASSIGNON, HATEBOER, WOOH, BRASSIER, TRUFFERT, CISSE, JAMES, BLAS, KALIMUENDO, FURUHASHI.

REMPLAÇANTS : MANDANDA – OSTIGARD – AIT BOUDLAL – FAYE – NAGIDA – AHAMADA – COULIBALY – GÓMEZ – MEÏTÉ.

La compo du RC Strasbourg :

PETROVIC, OMOBAMIDELE, DOUKOURÉ, SARR, DOUÉ, SANTOS, DIARRA, MOREIRA, OUATTARA, LEMARÉCHAL, EMEGHA.

REMPLAÇANTS : JOHNSSON, SYLLA, SENAYA, SOBOL, DIONG, EL MOURABET, MARA, SEBAS, MESSI.