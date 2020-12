Ligue 1 : Strasbourg se réveille, Lorient en plein sommeil

Publié le 06 décembre 2020 à 18:00

Quatre matchs de Ligue 1 étaient programmés au cours du multiplex dominical de 15 h. Le réveil de Strasbourg, le sommeil de Lorient... Vous l'avez raté ? Session de rattrapage, le résumé du multiplex !

Ligue 1 : Angers SCO 2-0 FC Lorient

Grâce à sa quatrième victoire lors des six derniers matchs de Ligue 1, Angers intègre le premier tiers du classement. Dès la 10e minute, Angelo Fulgini a inscrit le premier but de la rencontre, servi par Bahoken (1-0, 10'). Malgré les occasions de Bahoken et Hamel, le score n'a plus bougé jusqu'à la 96e minute. L'appel et la passe de Diony ont mis Capelle en conditions idéales pour crucifier le FC Lorient (2-0, 90+6'), qui n'a pas marqué depuis... 550 minutes en championnat, soit plus de 6 matchs ! La crise perpétue pour les Merlus, avant-derniers au classement et qui n'ont plus connu le succès depuis près de deux mois.

Ligue 1 : Girondins de Bordeaux 1-0 Stade Brestois

On a bien cru que, globalement animée, la rencontre entre Bordeaux et Brest n'allait pas donner de vainqueur, ni même de but. Pourtant, se ne sont pas les occasions qui ont manqué. La frappe de Mehdi Zerkane a heurté les deux poteaux de Larsonneur, De Préville a également buté sur le montant. Les Bretons ont été dangereux en contre, Hwang Ui-jo s'est montré maladroit devant le but, Lasne s'est vu refuser l'ouverture du score pour une position de hors-jeu. Il fallait un éclair de génie pour débloquer la rencontre, et s'il y a bien un joueur qui remplit ce rôle, c'est Hatem Ben Arfa. Le fantastique meneur de jeu s'est emparé du ballon côté droit, à l'aide d'un crochet, a pénétré dans la surface avant de fermer son pied et tromper Gautier Larsonneur d'une frappe à ras de terre sur sa gauche (1-0, 85'). Si Brest met fin à une série de trois victoires, Bordeaux engrange quant à lui un septième point sur les neuf derniers possibles.

Ligue 1 : FC Nantes 0-4 RC Strasbourg

Sans victoire en championnat depuis le 25 octobre (3-0 à Brest), le Racing a enfin renoué avec le succès. Dimitri Liénard a d'abord transformé un penalty concédé par Andrei Girotto (0-1, 10'), puis, Habib Diallo, à l'affût d'un ballon repoussé par Alban Lafont, a fait le break (0-2, 34'). En seconde période, les Strasbourgeois ont obtenu un nouveau penalty qui a permis à Ludovic Ajorque de se faire justice lui-même et d'entériner le succès alsacien (0-3, 78'). Buteur puis enfin passeur, Ajorque a offert le quatrième but à Kevin Zohi, dont la frappe du pied droit au point de penalty n'a laissé aucune chance à Lafont (0-4, 83'). Le Racing sort de la zone rouge et plonge le FC Nantes en plein doute.

Ligue 1 : Dijon FCO 0-0 AS Saint-Étienne

Match nul et vierge entre le 20e et le 15e. En première période, Dina Ebimbé et Hamouma se sont procuré des occasions, mais c'est Denis Bouanga qui a raté la plus belle en deuxième mi-temps. Sur un centre en retrait, le Gabonais, à bout portant, s'est heurté à l'excellent Anthony Racioppi - décisif devant Khazri quelques minutes plus tôt. Chacune des deux équipes stagne au classement suite à ce match nul, mais les Verts prolongent leur série de 10 rencontres sans victoire en Ligue 1.













Par Clément