Mercato Stade Rennais : C’est bouclé, Habib Beye tient sa première recrue au SRFC

Le mercato hivernal ferme ses portes le lundi à minuit. À l’instar des autres clubs, le Stade Rennais s’active pour saisir les dernières opportunités qu’offre le marché. Et Habib Beye, le nouvel entraîneur du SRFC, s’apprête à accueillir sa première recrue.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye tient son nouveau défenseur central

Après avoir manqué Kevin Danso, finalement transféré du RC Lens à Tottenham, le Stade Rennais a rapidement trouvé son nouveau défenseur central : Anthony Rouault. En effet, selon les dernières informations de Sky Sport Allemagne, confirmées par L’Équipe, le SRFC a trouvé un accord avec le VfB Stuttgart pour un transfert de 15 millions d’euros, bonus compris.

L’ancien défenseur de Toulouse FC s’est envolé pour la France ce dimanche pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en 2029. L’arrivée d’Anthony Rouault est une excellente nouvelle pour le Stade Rennais, qui cherchait à renforcer sa défense. Le défenseur central de 23 ans a déjà prouvé sa valeur en Bundesliga et apportera sa solidité et son expérience à l’équipe bretonne.

Le Stade Rennais, actuellement 16e du classement avec 17 points, affrontera le Racing Club de Strasbourg Alsace (9e avec 27 points) ce dimanche 2 février à 17h15 pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Cette rencontre, qui marquera les débuts d’Habib Beye à la tête de l’équipe, est cruciale dans la course au maintien.

Formé au Toulouse FC, où il a récemment remporté la Coupe de France, Anthony Rouault avait été prêté à Stuttgart lors de l’été 2023. Son prêt était assorti d’une option d’achat obligatoire de 3 millions d’euros en cas de maintien du club allemand en Bundesliga. La saison 2023-2024 de Stuttgart a été exceptionnelle, l’équipe terminant à la deuxième place du championnat, derrière l’intouchable Bayer Leverkusen. Rouault a été un titulaire régulier de l’équipe, occupant le poste de défenseur central droit dans une défense à deux.