Le défenseur central du Toulouse FC, Anthony Rouault, est sur les tablettes de plusieurs clubs européens. La Fiorentina suit sa situation de près.

Mercato Toulouse FC : Une porte s'ouvre pour Anthony Rouault

Anthony Rouault pourrait quitter la Ville Rose dans les prochaines semaines. À un an de la fin de son contrat, il semble plus proche d'un départ que d'une prolongation. Plusieurs clubs ont commencé à s'intéresser à son cas. Parmi eux, la Fiorentina et l'OM, qui cherche à remplacer Chancel Mbemba, semblent les plus sérieux, d'après Il Corriere dello Sport. De son côté, la Viola aimerait combler le trou laissé dans sa charnière par le départ du Brésilien Igor à Brighton.

Mais le joueur ne partira pas pour quelques bouchées de pain. Évalué à près de 10 millions d'euros, il est la deuxième plus grosse valeur marchande de l'effectif, à égalité avec Farès Chaïbi, juste derrière Thijs Dallinga et ses 12,5 millions d'euros. L'OM et la Fiorentina devront donc sortir le carnet de chèques s'ils veulent s'offrir ses services dès cet été, à moins qu'ils attendent cet hiver. Pour rappel, le joueur sera libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix dès le mois de janvier.

Le TFC ou l'art de repartir à zéro ?

Et si Toulouse était parti pour commencer la saison sans aucun ancien joueur dans son effectif ? Même si cette idée est tirée par les cheveux, le TFC en prendrait presque le chemin. Depuis le début de l'été, nombre de titulaires des dernières saisons ont mis les voiles et quitté la Ville Rose. Branco van den Boomen à l'Ajax, Maxime Dupé à Anderlecht, Stijn Spierings à Lens... tant de joueurs partis faire les beaux jours d'autres équipes en Europe.

À la veille de son retour en Coupe d'Europe, le Toulouse FC est dans une situation risquée. Cette équipe composée à plus de la moitié par de nouvelles têtes n'offre aucune garantie. Si l'alchimie ne prend pas entre les onze acteurs, la saison prochaine pourrait s'avérer catastrophique pour le club de Damien Comolli. À ce propos, le TFC vient d'enregistrer une nouvelle arrivée, en la personne de Niklas Schmidt. Le milieu offensif allemand s'est engagé pour une somme évaluée entre 2 et 2,5 millions d'euros.