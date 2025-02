Stade Rennais – RC Strasbourg : Le SRFC s’offre Strasbourg pour la grande première d’Habib Beye

Pour la première de Habib Beye sur le banc, le Stade Rennais a retrouvé le sourire en s’imposant sur le fil face au RC Strasbourg (1-0). Ludovic Blas a délivré les siens dans les dernières minutes d’un match où les Bretons ont longtemps souffert.

SRFC – RCSA : Une victoire précieuse après une période difficile pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais traverse une saison mouvementée, et cette rencontre contre le RC Strasbourg marquait le début de l’ère Habib Beye. Après une série de cinq défaites consécutives, les Rouge et Noir se devaient de réagir. Face à une équipe strasbourgeoise bien organisée et menaçante en contre, Rennes a peiné à se montrer dangereux, mais a su forcer la décision en toute fin de match.

Il a fallu attendre la 89e minute pour voir le Roazhon Park exulter. Sur un corner mal repoussé, Ludovic Blas a contrôlé avant d’envoyer une frappe enroulée du pied gauche qui a trompé le gardien alsacien. Ce but a offert un soulagement immense aux joueurs et aux supporters du Stade Rennais, qui avaient répondu présents malgré les récentes difficultés du club.

🤩 | Les belles scènes de joie après cette victoire tant attendue au Roazhon Park ! 🙌 🔥 #SRFCRCSA pic.twitter.com/06ACiL9Szy — DAZN France (@DAZN_FR) February 2, 2025

Emegha maladroit, le SRFC s’en sort bien

Si le Stade Rennais l’a emporté, Strasbourg aurait pu (et dû) marquer en premier. Emanuel Emegha, attaquant alsacien en forme ces dernières semaines, s’est procuré plusieurs occasions franches, mais a manqué de précision et buté sur un excellent Brice Samba. L’attaquant néerlandais a notamment gaspillé une opportunité en or à la 70e minute, alors que Jordan James venait d’envoyer une frappe au-dessus.

En face, Rennes a montré des intentions offensives mais a manqué de liant. Kyogo Furuhashi, titularisé pour la première fois, a beaucoup couru mais a eu peu d’impact sur le jeu, avec seulement sept ballons touchés avant sa sortie après l’heure de jeu. Arnaud Kalimuendo a tenté de créer des brèches, sans succès.

Un premier pas sous l’ère Habib Beye

Au-delà de la victoire, ce match marque une nouvelle dynamique pour le Stade Rennais. Habib Beye, qui a déjà imprimé sa patte sur l’animation défensive, aura désormais la mission d’améliorer le jeu offensif de son équipe. Cette victoire permet au SRFC de sortir de la zone de barrages, un soulagement avant d’entamer une série de matchs cruciaux pour le maintien.