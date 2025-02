Mercato OM : Un coup de théâtre de dernière minute à Marseille

La fin du mercate de l’OM prend une tournure inattendue. Alors qu’un accord a été conclu pour le prêt d’Aaron Anselmino, Chelsea doit désormais choisir entre lui et João Félix, ce qui sème le doute à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : L’arrivée d’Aaron Anselmino compromise

Le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Alors que la clôture du marché des transferts approche à grands pas, les dirigeants phocéens sont toujours à la recherche de renforts pour renforcer leur effectif. L’un des dossiers les plus chauds de ces dernières heures concerne Aaron Anselmino, le défenseur argentin de Chelsea.

Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt du joueur, séduit par le projet marseillais. Toutefois, le transfert d’Aaron Anselmino vers l’OM pourrait capoter en raison d’une décision à prendre par Chelsea. En effet, les Blues envisagent également de prêter l’attaquant portugais João Félix. Or, le club londonien a quasiment atteint son quota de joueurs prêtés et ne peut en autoriser qu’un seul de plus.

Le deal est suspendu à l’avenir de João Félix

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, révèle que si Chelsea opte pour un prêt de Félix, alors celui d’Anselmino sera annulé. Un véritable coup de théâtre qui laisse l’OM dans l’incertitude. Les Phocéens attendent donc avec impatience la décision de Chelsea dans cette ultime journée du mercato.

🚨 Le deal Aaron Anselmino 🇦🇷 à l’OM pourrait capoter si Chelsea privilégie un prêt de João Félix 🇵🇹 dans les dernières heures du mercato !



Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, souhaite renforcer sa défense centrale afin de compenser le départ de Lilian Brassier et probablement celui de Bamo Meïté. L’arrivée d’Aaron Anselmino à Marseille serait une excellente nouvelle, mais les dirigeants phocéens se tiennent prêts à activer un plan B en cas d’échec des négociations.