Mercato OM : Divorce consommé entre Bamo Meïté et Marseille ?

Lors du match ASSE-OM (0-4), Roberto De Zerbi a décidé de se passer des services de Bamo Meïté. Ce choix intrigant relance les spéculations sur son avenir alors que le mercato approche à grands pas.

Roberto De Zerbi ne compte pas sur Bamo Meïté

L’aventure de Bamo Meïté à l’Olympique de Marseille prend une tournure inquiétante. Depuis son arrivée en septembre 2023, le défenseur ivoirien peine à s’imposer dans le onze de départ marseillais. Avec seulement trois apparitions en Ligue 1 cette saison, le joueur de 23 ans voit son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin.

Non convoqué pour le match de Coupe de France face à l’ASSE (4-0), Bamo Meïté semble avoir perdu toute sa place dans la hiérarchie des défenseurs de l’OM. Même Geoffrey Kondogbia lui est passé devant. Son absence prolongée et le peu de considération de Roberto De Zerbi en sa faveur laissent donc présager d’un départ inéluctable.

Montpellier s’active pour le recruter durant le mercato de janvier

Lié à l’OM jusqu’en 2028, Bamo Meïté pourrait bien quitter la cité phocéenne dès le prochain mercato hivernal. Le compte ActuOlympien estime que son départ en ce mois de janvier paraît de plus en plus crédible. D’autant plus que l’ancien joueur du FC Lorient conserve un belle côte sur le marché des transferts.

Parmi les prétendants, Montpellier, entraîné par Jean-Louis Gasset qui connaît bien le joueur, serait particulièrement intéressé par son profil. Un prêt serait évoqué pour permettre à l’Ivoirien de retrouver du temps de jeu. Pour Bamo Meïté, il s’agit désormais de faire le bon choix. Rester à Marseille ou saisir l’opportunité de rejoindre un club où il aura plus de garanties de jouer ? La réponse à cette question devrait intervenir dans les prochaines semaines.