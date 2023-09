João Félix a signé en prêt au FC Barcelone le 1er septembre, dans les derniers instants du mercato. Il a dû consentir à un gros effort financier.

FC Barcelone : João Félix a renoncé à 17 M€ en signant au Barça

Le FC Barcelone a officialisé, le dernier jour de mercato, les arrivées successives de João Félix et João Cancelo sous la forme d'un prêt. Déjà prêté la saison dernière du côté de Chelsea, João Félix réalise son rêve en signant au Barça. À tel point qu'il a dû se sacrifier d'un point de vue financier. Le quotidien portugais A Bola révèle en effet que l'attaquant portugais a renoncé à 17 millions d'euros pour évoluer en Catalogne.

João Félix avait un contrat avec l'Atlético de Madrid d'une valeur de 6 millions d'euros net par saison. Pour se rendre au FC Barcelone, les dirigeants colchoneros ne l'ont payé que pour les mois de juillet et août, et les Blaugranas lui ont versé 400 000 euros net pour le reste de la saison. Cette saison, João Félix perd déjà près de 5 millions d'euros. Le sacrifice ne s'arrête pas là, puisque, pour le laisser partir au Barça, l'Atlético a exigé que son joueur prolonge son contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2028, l'obligeant à réduire son salaire de 6 à 3 millions d'euros dès la saison prochaine. Il ne percevra donc "que" 12 millions jusqu'en 2028.

Le Barça, un rêve d'enfant accompli

En juillet dernier, João Félix avait délibérément déclaré son amour au FC Barcelone, dans une interview accordée au spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. "J'adorerais jouer pour le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant." Son rêve a été exaucé quelques semaines suivantes, en obtenant une saison en prêt en Catalogne.

João Félix n'entrait plus dans les plans de Diego Siemone à l'Atlético Madrid et cherchait à se relancer au sein d'une autre formation, après avoir testé pendant six mois Chelsea. Il vient ainsi renforcer l'effectif de Xavi, qui a perdu son atout offensif majeur, Ousmane Dembélé, parti au PSG. Même si l'entraîneur du Barça n'était forcément favorable à son arrivée ici. Comme l'affirme Eduardo Inda sur El Chiringuito. « Xavi lui a dit deux, trois petites choses. La première est qu’il ne l’a pas demandé. La deuxième est qu’il n’est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième option à son poste. La troisième, c’est que si vous vous y prenez bien, vous avez plus d’options que n’importe qui. »