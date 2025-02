Mercato PSG : Kylian Mbappé annonce un joueur de classe mondiale au Paris SG !

Au Real Madrid depuis l’été passé, Kylian Mbappé reste tout de même attentif à la situation sportive du PSG. Le nouveau protégé de Carlo Ancelotti a été particulièrement impressionné par les performances exceptionnelles d’un attaquant des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Kylian Mbappé bluffé par Ousmane Dembélé

Interrogé par le journal L’Équipe pour commenter les performances exceptionnelles d’Ousmane Dembélé au PSG, Kylian Mbappé n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son ami. Replacé dans l’axe par Luis Enrique, dans un rôle de faux n°9, Dembélé a inscrit 14 buts lors de ses 9 dernières sorties (toutes compétitions confondues), dont deux triplés : à Stuttgart, mercredi, en Ligue des champions (1-4) et à Brest, samedi, en championnat (2-4). Soit autant que le meilleur total de sa carrière sur une saison complète (14 buts en 42 matchs avec le Barça en 2018-2019). Des statistiques stratosphériques saluées par Kylian Mbappé.

« Surpris ? Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis nos 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu’il a eu un déclic mental qui lui permet d’être plus serein devant le but. C’est un joueur de classe mondiale ! », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Considérant Dembélé comme le « joueur offensif majeur du PSG », Kylian Mbappé conclut avec une pointe d’humour sur le nombre de buts que pourrait atteindre Dembélé cette année. « Vu sa forme actuelle, il ne doit pas se fixer de limites, il doit continuer sur cette lancée et il finira l’année avec une belle collection de montres (rires) », en référence au pari Patek – Rolex de Dembélé concernant son nombre de buts cette saison.