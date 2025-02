Transfert OM : Mehdi Benatia tente une dernière surprise avec l’AC Milan

Le directeur sportif de l’OM s’active dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Mehdi Benatia a entamé des négociations inattendues avec l’AC Milan avec afin de s’attacher les services d’Ismael Bennacer.

Mercato : Mehdi Benatia accélère pour faire venir Ismael Bennacer

Les dernières heures du mercato sont toujours les plus agitées et l’Olympique de Marseille ne déroge pas à la règle. Alors que la clôture du marché des transferts approche à grands pas, les dirigeants marseillais sont à pied d’œuvre pour boucler quelques dossiers. Parmi les pistes les plus sérieuses, il y a celle menant à Ismaël Bennacer.

En effet, selon plusieurs sources concordantes, l’OM a entamé des négociations intenses avec l’AC Milan pour un prêt du milieu de terrain algérien. Ce profil polyvalent, déjà convoité lors du dernier mercato estival, plaît beaucoup à Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Fabrizio Romano confirme en effet que les discussions sont en cours et qu’un accord pourrait être trouvé rapidement.

🔹L’OM a relancé la piste Ismael Bennacer ! Le club a contacté l’AC Milan pour un prêt avec option d’achat. (@FabrizioRomano) #TeamOM pic.twitter.com/hdgtcd40FX — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 3, 2025

Un prêt avec option d’achat serait la formule privilégiée par les deux clubs. L’arrivée d’Ismaêl Bennacer permettrait de compenser le départ d’Ismaël Koné vers Rennes, acté ces dernières heures. Ce nouveau rebondissement vient pimenter un mercato déjà bien rempli pour l’OM. Les supporters marseillais attendent avec impatience les dernières nouvelles concernant ce dossier et les éventuels autres mouvements qui pourraient survenir dans les prochaines heures.