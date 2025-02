Mercato ASSE : Un renfort de dernière minute en provenance de Ligue 1 à Saint-Etienne ?

L’arrivée d’un milieu de terrain à l’ASSE est prévue dans les dernières minutes du mercato hivernal. Il s’agit d’un joueur qui connaît bien le championnat de France et doté d’une expérience du haut niveau.

Mercato : L’ASSE pousse pour recruter Nampalys Mendy au RC Lens

L’ASSE accélère ses démarches pour recruter Nampalys Mendy (RC Lens) dans les derniers instants du mercato d’hiver. Selon les informations de Foot Mercato, le club nordiste est disposé à libérer le milieu de terrain de 32 ans, dont le contrat expire dans cinq mois.

Ce dernier ne rentre d’ailleurs pas dans les plans de Will Still, l’entraîneur des Sang et Or. En 20 journées de championnat, il n’a disputé que 4 bouts de matchs cette saison en Ligue 1, pour un total de 108 minutes de jeu. En plus de l’AS Saint-Etiene, le Stade Rennais s’active aussi pour le natif du Var, d’après la source.

Un milieu de terrain expérimenté en renfort à Saint-Etienne ?

L’international sénégalais (38 sélections) pourrait donc se relancer à l‘AS Saint-Étienne, qui cherche un renfort expérimenté pour stabiliser son entrejeu, d’autant plus que Mathis Amougou est annoncé tout proche de signer à Chelsea.

En parlant d’expérience, Nampalys Mendy a joué à l’AS Monaco, à l’OGC Nice et, bien sûr, au Racing Club de Lens. Il totalise 148 matchs en Ligue 1 et 60 en Ligue 2. Ayant passé six saisons à Leicester City (entre 2016 et 2023), il compte 118 matchs disputés avec les Foxes, dont 98 en Premier League.